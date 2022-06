Lippuluukulla selvää jälkeä tehnyt Top Gun: Maverick kääntyy hienosti pelimuotoon. IS:n tärpeissä mukana myös muun muassa myös draamatapaus, joka paljastaa oikean korttihuijauksen salat

Kesä on vihdoin täällä. Sitä myöten myös videopelien isot eli AAA-julkaisut hiljentävät tahtiaan. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö pelien puolella riittäisi aihetta iloon.

IS:n pelitärpit kesäkuulle osoittavat monipuolista osaamista. Käsittelyssä on Switchin suosituimman pelin kasvu, taikurimaista korttimanipulointia ja jättihitti Top Gun: Maverickin saapuminen pelimuotoon. Sokerina pohjalla on samuraiseikkailu, joka ei päästä helpolla.

Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass

Mario Kart 8 Deluxe kasvaa entistäkin paremmaksi. Uusi sisältö houkuttelee hinta-laatusuhteellaan, sillä 48 rataa saa alle 25 eurolla. Ja nettimoninpelissä radoilla ajetaan automaattisesti ilmaiseksi.

(Kehittäjä: Nintendo. Saatavilla: Switch. Pegi 3.)

Viime aikoina kiersi huhu, että Nintendo olisi ilmoittamassa uudesta Mario Kart 9 -pelistä. Mutta toisin kävi: Mario Kart 8 Deluxe saakin lisää ratoja. Syy lienee, että peli yksinkertaisesti myy liian hyvin. Sitä on myyty jo yli 45 miljoonaa kappaletta, ja se löytyy liki joka toiselta Switchin omistajalta.

Eikä ratamäärän kasvaminen ole lainkaan hassumpi ajatus, sillä Mario Kart 8 Deluxe on mestarillinen ajopeli, yksi Nintendon suurimmista saavutuksista. Se on peli, jota kuka tahansa voi pelata yksin tai yhdessä ja iästä tai taidosta huolimatta. Syvyyttä piisaa samalla kovaan opetteluun.

Booster Course Pass -lisäsisältö julkaistaan kuudessa osassa, ja ne tuovat peliin peräti 48 rataa. Ensimmäinen kahdeksan radan setti on ulkona nyt, viimeisen sanotaan saapuvan ensi vuoden loppuun mennessä. Ja vaikka käsissä on vasta pieni osa koko paketista, laatu vakuuttaa jo.

Tarjolla on tuttuja ratoja sarjan aiemmista osista. Jokaista on muutettu niin ulkoisesti kuin suunnittelultaankin. Jopa sarjan tylsimpiin ratoihin lukeutuva Choco Mountain vanhasta Nintendo 64 -pelistä on saatu hauskaksi. Parhaita ovat kolme rataa vaisusta Mario Kart Tour -mobiilipelistä, nyt ne ovatkin riemukkaita ja haastavia.

Card Shark

Yksityiskohtaisesti korttihuijauksia paljastava peli vakuuttaa tyylillään. Huumoria ja jännitystä sen sijaan riittää tarinassa, joka kietoutuu Ranskan kuningas Ludvig XV:n liittyvään arvoitukseen.

(Nerial, Nicolai Troshinsky. PC, Switch. Pegi 12.)

Kuumottavasti korttipelaamisen maailmaan vievä Card Shark on jotain aivan muuta kuin voisi olettaa. Se on tarinavetoinen draamapeli, jossa ei suoranaisesti pelatakaan korteilla. Pääpaino on sen sijaan historian siipien havinassa ja aitojen korttihuijausten paljastumisessa.

Kreivi Saint-Germain oli oikea henkilö 1700-luvun Euroopassa. Hänestä levisi legendaarisia tarinoita, mutta edes nimeä tai taustaa ei tiedetty varmaksi. Itse hän julisti iäkseen yli 500 vuotta. Pelissä Saint-Germain huijaa aatelisia tuon tuosta, ja idea on toimia hänen apurinaan.

Läpi Ranskan maaseudun ja kaupunkien kulkevassa tarinassa käydään läpi aina ensin tuleva korttihuijaus, minkä jälkeen se pitää osata tehdä vaihe vaiheelta. Pelattavuus on pääpiirteittäin simppeliä, mutta paine pysyy piinaavana. Siitä pitävät huolen tiukat aikarajat ja panosten suuruus.

Kokonaisuus on ainutlaatuinen ja kiehtova. Card Shark paljastaa, miten kortit pystyy sekoittamaan haluamikseen, miten kaverille saa vihjattua muiden edessä elekielellä ja miten pakasta voi poimia juuri oikeat valtit. Palaamisen jälkeen on kuin uusi maailma olisi auki – tai ainakin tiedossa.

Microsoft Flight Simulator – Top Gun: Maverick

Top Gun: Maverick saapuu hienosti osaksi Microsoft Flight Simulatoria. Lisäsisältö muuttaa peliä matalan korkeuden tehtävillä sekä lentämisellä korkealle stratosfääriin. Uusi anti on vieläpä ilmaista.

(Asobo Studio. PC, Xbox Series. Pegi 3.)

Tom Cruisen tähdittämä toimintadraama Top Gun: Maverick odotti valmiina kaksi vuotta koronapandemian laantumista ennen ensi-iltaansa. Sitten siitä tuli avauksessaan Cruisen kaikkien aikojen suosituin elokuva. Samalla myös leffan saapumista pelimuotoon on jääty odottamaan.

Mutta nyt se on tässä, ja jälki on taidokkaan tyylikästä. Elokuva saapuu osaksi Microsoft Flight Simulatoria, yhtä tämän hetken näyttävintä ja ihmeellisintä videopeliä. Lentosimulaattori nimittäin mallintaa onnistuneesti pelialueeksi koko maapallon.

Top Gun: Maverick -lisäsisältö hylkää toiminnan ja keskittyy puhtaasti lentämisen huumaan. Se päästää järeän F/A-18E Super Hornet -hävittäjän puikkoihin harjoitustehtävissä, joissa juju on esimerkiksi suorittaa pyörähdyksiä tai lentää mahdollisimman matalalla kanjoneissa.

Jännittävintä on Hornetilla laskeutuminen lentotukialuksen kannelle. Tosin sekään ei vedä vertoja vaikeimmalle tehtävälle, jossa käytössä on elokuvan inspiroima, yli viisinkertaisella äänennopeudella kiitävä lentoalus. Sillä ampaistaan yläilmakehään, jopa 45 kilometrin korkeuteen.

Trek to Yomi

Trek to Yomi nähdään kauniista ultra wide -laajakuvasta, ja pelin jokainen kamerakulma tuntuu ohjatulta kuin elokuva. Musiikissa kuullaan puolestaan aitoja 1600-luvan jousi- ja rumpusoittimia.

(Flying Wild Hog. PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Pegi 18.)

Viime aikojen pysäyttävin peli on tässä. Trek to Yomi on kaksiulotteinen toimintaseikkailu, joka piirtää järisyttävän kuvan mielenterveydeltään haavoittuneesta samuraista. Kyseessä on samalla peli, joka ammentaa vaikuttavasti japanilaisista uskomuksista ja kansantaruista.

Pelin ulkoasu herättää välittömästi huomion. Se on tyystin mustavalkoinen. Eikä tyylittely jää tähän, vaan kuva on tahallisen suttuinen, paikoin epätarkka ja ulkotiloissa ylivalottunut. Tarkoitus on kunnioittaa japanilaisia klassikkoelokuvia, ja siinä onnistutaan upeasti.

Toimintamekaniikka on mieluisaa ja taktista, joskaan ei lajin kärkeä. Syy on mustavalkoisuudessa, joka vaatii tiettyä suoraviivaisuutta. Kun värejä ei ole, vihollisten ennakoitavia hyökkäyksiä ei voi korostaa tavanomaisesti. Peliä rytmitetään myös ympäristön tutkimisella, jolloin liikutaan vapaasti ja kolmiulotteisesti.

Pelattavuus on kaikkinensa nautittavaa, mutta Trek to Yomin suurin ansio on, miten ainutlaatuisesti se vie sisälle vanhaan aikaan, paikkaan ja japanilaisiin elokuviin. Synkän tarinan tulkinnallisuus viimeistelee kokemuksen, joka jää pyörimään mieleen pitkäksi aikaa lopputekstien jälkeen.