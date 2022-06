Suomalaiskapteenin johtaman G2:n ensimmäinen tulikoe playoffeissa on perjantai-iltana.

Suomalainen Counter-Strike-tähti Aleksi ”Aleksib” Virolainen johdatti kansainvälisen G2-joukkueensa suurturnaus IEM Dallasin välieriin viime yönä Suomen aikaa.

Kevään mittaan vaikeuksia palvelimella kohdannut G2 onnistui kääntämään Texasissa kelkkansa jatkopaikan ratkaisseessa ottelussa ranskalais-tanskalaista Team Vitalitya vastaan. Paperilla tasainen ottelu oli lopulta kaikkea muuta, Virolaisen joukot olivat lähes joka käänteessä vastustaan parempia.

Laajalti kiittäminen tästä oli G2:n supertähteä eli Nikola ”NiKo” Kovačia. Alkuvuoden heikosti pelannut bosnialainen takoi Vitalitya vastaan tauluun huippulukemat 46 tappoa ja vain 30 kuolemaa saavuttaen samalla ottelun selvästi korkeimman rating-lukeman 1,45.

Voiton myötä Virolainen marssittaa tiiminsä yleisön eteen perjantaina kello 21.00 Suomen aikaa, jolloin G2 saa puolivälierissä vastaansa brasilialaisen FURIAn. Ottelun voittaja kohtaa lauantain semifinaalissa suomalaisorganisaatio ENCEn, joka kilpailee turnauksessa ilman tähtipelaajaansa Lotan ”Spinx” Giladia.

Tästä huolimatta ENCE on onnistunut jo selättämään G2:n ja maailman ykkösjoukkueen FaZen. Suurena yllätyksenä myös varapelaajaksi kutsuttu puolalaislegenda Janusz ”Snax” Pogorzelski on loistanut turnauksessa, vaikka hän on jo vuosia ollut poissa CS:n kärkitasolta.

Noin 234 000 euron palkintopotin IEM Dallasista kaavailtiin huipputurnausta, mutta huippujoukkueista esimerkiksi Natus Vincere, Spirit ja Heroic päättivät jättää kilpailun väliin. Paikan päällä olevista 16 tiimistä ENCE, NIP ja MIBR pelasivat puolestaan varapelaaja riveissään.

Keväällä useissa tärkeissä turnauksissa flopanneella G2:lla on nyt hyvät mahdollisuudet finaalipaikkaan, joka olisi joukkueen odotukset huomioon ottaen käytännössä minimisuoritus Dallasin tasoisesta kilpailusta. Loppuottelu pelataan sunnuntaina kello 19.00 alkaen ja sen voittajalle on luvassa palkintopotista noin 94 000 euron siivu.