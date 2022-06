Christopher Alesund sai 32-vuotislahjakseen pienen virtuaaliesineen, jonka hurja hintalappu pisti ruotsalaisen hiljaiseksi.

COUNTER-STRIKE -videopelin kaikkien aikojen suuruuksiin kuuluva Christopher ”GeT_RiGhT” Alesund sai viikonloppuna yllättävän syntymäpäivälahjan, jonka arvo löi 32 vuotta täyttäneen ruotsalaisen ällikällä.

Kyseessä oli CS:n aseisiin kiinnitettävä virtuaalitarra, tarkkaan ottaen Dignitas-joukkueen logolla varustettu, holo-ulkoasun omaava yksilö vuodelta 2014. Kohtuullisen vaatimattoman näköisestä tarrasta kuitenkin tekee erityisen sen päätä huimaava hintalappu: noin 14 000 euroa.

EMS One Katowice -huipputurnauksen yhteydessä myytyjä tarroja on kaupan todella harvakseen ja niistä monen hintalapusta löytyy helposti viisi numeroa. Ökylahjan Alesundille antoi striimaaja Tyler ”TrainwrecksTV” Niknam, joka on niittänyt kyseenalaista mainetta uhkapelaamalla kanavallaan miljoonien dollarien edestä.

Urallaan lähes 600 000 dollaria palkintorahaa tienannut Alesund kertoi ottavansa kyllä tarran vastaan, mutta ruotsalaispelaaja oli selvästi hämillään yllätyksestä. Kyyneliin asti liikuttunut Alesund totesi lahjan olevan niin arvokas, että hän on valmis palauttamaan sen Niknamille.

– Otan tämän kyllä vastaan, mutta tämä pysyy tavaroideni joukossa siihen asti, kunnes haluat sen takaisin, Alesund totesi.

Vaikka Dignitas-tarra onkin arvoltaan suuri, ei se ole lähelläkään CS:GOn kalleimpia virtuaaliesineitä eli skinejä. Vuonna 2021 eräästä AK47-kiväärin virtuaaliulkoasusta maksettiin esimerkiksi uskomattomat 123 000 euroa.

Kyseiseen pyssyyn oli kiinnitetty neljä samasta turnauksesta peräisin olevaan Titan-tiimin tarraa, joista jokainen on arvoltaan noin 20 000 euroa. Jäätävistä hintalapuista huolimatta tarroilla tai aseskineillä ei saa minkäänlaista etua pelissä. Ne vaikuttavat vain ja ainoastaan aseen ulkonäköön.