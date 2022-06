Razer teki superkevyen peli­hiiren, joka on melkein 10/10 – mutta hinta vetää hiljaiseksi

Razer Viper Pro V2 on kaikin puolin loistava hiiri, jonka hinta saa kuitenkin haukkomaan hintaa.

Razer Viper Pro V2 on kevyt, kaunis ja kallis.

Pelihiiret ovat viime vuosina edenneet siihen pisteeseen, ettei uusia innovaatioita ole oikein syntyäkseen. Jo hetken aikaa kuuminta trendiä ovat edustaneet langattomuus ja mahdollisimman kevyt paino.

Viimeisimpänä näiden speksien mukaisen huippuluokan pelihiiren on tuonut markkinoille Razer, joka on tehnyt uudisversion parin vuoden takaisesta hittihiirestä Viper Ultimatesta. Uusi 160 euron langaton ökyhiiri kantaa nimeä Viper Pro V2.

V2 Pro on 12,6 senttiä pitkä, 5,7 senttiä leveä (keskeltä) ja 3,7 senttiä korkea. Painoa on 58 grammaa.

Ultimateen verrattuna V2 Pro on keventynyt 16 grammaa, siitä on poistettu oikean puolen sivunäppäimet, rgb-valot, alaosan teippigripit (löytyvät paketista erikseen) sekä lataustelakka. Muotoilultaan hiiri on identtinen edeltäjänsä kanssa.

Muutoksien perusteella Razer on halunnut tehdä hiiren tosipelaajille karsimalla kaiken ylimääräisen – ja onnistunut siinä. V2 Pro on markkinoiden kevyimpiä pelihiiriä 58 grammalla. Esimerkiksi ykköskilpailijan Logitechin lippulaivahiiri Superlight X on viisi grammaa painavampi.

Konepellin alla on tehty isoja muutoksia. V2 Prosta löytyy päivitetty sensori (Focus Pro 30K Optical) ja akunkesto on nostettu 70 tunnista 80:een. Razerin omat hiiren kytkimet on myös päivitetty uusimpaan kolmanteen versioon – 70 miljoonan klikin sijaan ne kestävät nyt valmistajan lupauksen mukaan 90 miljoonaa.

Paracord-johto on kevyt ja melko huomaamaton – eli siis todella hyvä. Hiiri yhdistetään koneeseen sillä tai langattomalla usb-donglella. Mukana toimitettavalla sovittimella saa helposti hiiren kiinni laturiin, kun tarve iskee.

V2 Pro on ulkoisesti tyylikäs hiiri, joka istuu hyvin ainakin testaajan melko isoon käteen. Myönnettäköön että olen nopea tottumaan erilaisiin muotoiluihin, mutta harvoin käsi on ollut sinut hiiren kanssa näin nopeasti. Käsi ei myöskään lipsu tai hikoile hieman karhealla muovipinnalla, joka on hyvin mukava.

Pelatessa klikkaustuntuma on tarkka ja napakka. Sivunäppäimet ovat ääneltään hieman aiempaa pehmeämmät, mutta silti selvästi klikkaavat. Rullatessa jokainen portaan tuntee selvästi. Käyttötuntumasta hiirelle on pakko antaa täydet 10/10.

Sensori on yksi parhaista, joita olen koskaan nähnyt hiiressä. Kuukauden testijakson aikana käytössä oli kolme hiirimattoa, ja V2 Pro toimi kaikilla ongelmitta. Pelaaminen onnistui myös lasi- ja pöytälevyn päällä ilman hiirimattoa. Vaikuttavaa.

Pohjassa on vain yksi nappi. Pohjaan pidettynä se toimii virtanäppäimenä, ja muuten sillä vaihdetaan sensorin herkkyyttä. Razerin omalla Synapse-ohjelmalla tehdyt säädöt saa tallennettua suoraan hiireen.

Akun kestoksi kerrotaan 80 tuntia, joka on oman kokemukseni mukaan totuudenmukainen, ehkä jopa vähän alakanttiin. En jaksanut turhaan sammuttaa hiirtä aina käytön päätteeksi, mutta siitä huolimatta hiirtä ei tarvinnut ladata viikoittain.

Akun kestoon vaikuttaa erityisesti led-valojen puute. Rullan alapuolelta löytyy hiiren ainoa valo. Se kertoo muun muassa, jos hiiri ei ole yhdistettynä, akku on lopussa, mikä on akun varaustaso ladatessa tai mikä dpi-profiili on käytössä.

Symmetrisestä muotoilusta huolimatta V2 Pro on oikeakätisille. Syynä ovat oikealta puolelta poistetut sivunäppäimet, jotka oli tarkoitettu vasenkätisille.

Pelivälineiden kanssa tärkeintä on löytää itselleen sopiva tuote budjetti huomioiden. V2 Pro on itselleni melko lähellä täydellistä hiirtä, mutta ei kuitenkaan täydellinen hinnan takia.

160 euroa V2 Prosta on tajuttoman kova hinta, enkä olisi itse sitä valmis maksamaan. Hiiri ei tarjoa sellaista toivottua premium-fiilistä, jota odottaa tällä hinnalla. 120 euron hintalapulla mielipiteeni olisi varmasti myönteisempi.

Onneksi Razer on tehnyt fiksusti, eli jatkanut Ultimaten valmistusta. 150 eurolla voi siis valita kattavamman paketin (Ultimaten lataustelakalla) tai kevyemmän, teknisesti uudemman hiiren (V2 Pron). Muoto on hiirissä sama.

Ultimatella saa teoriassa enemmän vastinetta rahalle, mutta V2 Pro olisi kaikesta huolimatta oma valintani. Se on yksinkertaisesti paras hiiri, jota olen käyttänyt vuosiin, vaikka hinta hirvittää.