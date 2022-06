Aleksi Virolainen avasi tiiminsä vaikeuksia: ”Jännitteet ovat aivan liian korkealla”

Suomalaiskapteenin johtaman G2 Esportsin kevätkausi käynnistyi lupaavasti, mutta kesän lähestyessä ”Aleksib” on kohdannut lähinnä pettymyksiä.

Suomalainen Counter-Strike-tähti Aleksi ”Aleksib” Virolainen otti huippujoukkue G2 Esportsin ohjat käsiinsä tammikuussa, mutta kovista odotuksista ja hurjasta potentiaalista huolimatta tiimin alku on ollut kaukana ruusuisesta.

25-vuotias suomalaiskapteeni avasi kansainvälisen kokoonpanon vaikeuksia suurturnaus IEM Dallasissa, jossa G2 parhaillaan yrittää kääntää kurssiaan takaisin nousuvetoiseksi.

– Meillä on nyt takana kaksi todella vaikeaa turnausta ja minusta tuntuu siltä, että jännitteet tiimissä ovat aivan liian korkealla. Haluamme suorittaa, mutta se on vaikeaa, jos jännitteet ovat katossa, Virolainen summaa.

Tänä vuonna G2 ehti jo flopata CS:n ykkösliigassa eli ESL Pro Leaguessa sekä putosi kevään tärkeimmästä turnauksesta eli Antwerpenin majorista jo lohkoissa. Tulokset ovat vähintäänkin pettymyksiä tiimille, jonka tavoitteena on jo vuosia ollut yksinomaan major-voitto.

Joukkueensa ongelmista oman näkemyksensä tarjosi hiljattain myös G2:n supertähti, Nikola ”NiKo” Kovač. 25-vuotiaan bosnialaisen mukaan joukkueella on edelleen suuria ongelmia varsinkin tiimin kemian kanssa.

– Teemme sen eteen jatkuvasti töitä, mutta emme ole vielä aivan samalla sivulla kaikilla ottelun kierroksilla. Joukkuepelimme sakkaa, palvelimella vaan tuntuu oudolta pelata, ja tietysti karttapoolimme on ollut [IEM] Katowicesta asti huonossa kunnossa, Kovač sanoo.

Joukkuetason ongelmat ovat selvästi vakavia, sillä ne näkyvät myös yksilöissä. HLTV:n viime vuoden kolmanneksi parhaaksi pelaajaksi valittu Kovač on ollut keväällä vain varjo itsestään, minkä johdosta muut G2:n pelaajat ovat joutuneet paikkaamaan supertähden jättämää massiivista aukkoa.

Erityisesti roolia on ottanut venäläinen superlupaus, vasta 17-vuotias Ilja ”m0NESY” Osipov, joka on kenties CS-historian lahjakkain tulokas. Ajan kanssa kyseessä on pelaaja, joka nostaa todennäköisesti minkä tahansa tiimin lähelle maailman huippua.

Dallasissa G2 on jo tänään seuraavan tulikokeen edessä. Varapelaajan kanssa ottelevalle ENCElle nolosti hävinnyt kokoonpano pelaa tänään kello 22.30 vastuksenaan huippunimi Team Vitality. Voittaja vie viimeisen pudotuspelipaikan.

Otteluparista molemmat putosivat majoreilla jo lohkoissa, joten uusi pettymys huomattavasti heikkotasoisemmassa turnauksessa olisi kummallekin selkeä rimanalitus.