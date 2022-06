PlayStation-hitit laajenevat yllättävällä tavalla

God of Warin ja Gran Turismon kaltaiset hittisarjat laajenevat pelien ulkopuolelle.

Sony on vahvistanut tuloskatsauksessaan useasta PlayStation-pelistä olevan tekeillä tv- tai elokuvaversio, uutisoi muun muassa IGN.

Netflix on hankkinut oikeudet Horizon-toimintapelisarjaan, joka on yksi viime vuosien suurimmista PlayStation-hiteistä. Amazonilla on oikeudet puolestaan God of Wariin. Lisäksi suunnitteilla on elokuva Gran Turismo -ajopelistä.

Yhtiö on aiemmin vahvistanut Twisted Metalista, The Last of Usista ja Ghost of Tsushimasta olevan tekeillä tv-sarjat. Kaikkien aikojen peleihin kuuluva The Last of Us julkaistaan HBO:ssa.

Vielä ei ole tiedossa, milloin PlayStation-peleihin perustuvia sarjoja päästään katsomaan.

Peleistä on tehty elokuvia jo pitkään, mutta vaihtelevalla menestyksellä. 1990-luvun pelileffahittejä olivat muun muassa Street Fighter (99,4 miljoonaa dollaria lipputuloina) ja Mortal Kombat (124,7 miljoonaa dollaria).

2000-luvulla yli 250 miljoonan dollarin lipputuloihin on yltänyt peräti yksitoista elokuvaa. Viisi lipputuloissa parhaiten menestynyttä ovat Warcraft (439 miljoonaa dollaria), Detective Pikachu (433 miljoonaa dollaria), Rampage (428 miljoonaa dollaria), Uncharted (395 miljoonaa dollaria) ja Sonic the Hedgehog 2 (377 miljoonaa dollaria).

Kärkiviikossa on yksi PlayStation-hittiin pohjautuva peli: Uncharted, jota tähdittää uusista Spider-Man-elokuvista tuttu Tom Holland.

Peleihin perustuvia isoja tv-sarjoja on alettu puskea ulos ihan hiljattain. League of Legends -peliin perustuva Arcane menestyi Netflixissä, kuten myös Dotaan sijoittuva Dota: Dragon’s Blood. Molemmat ovat animoituja.

Xbox-megahitistä Halosta oli työn alla lähes kymmenen vuoden ajan tv-sarja, joka julkaistiin viimein tänä keväänä. Sarjan arvosana Imdb-palvelussa on tällä hetkellä 7/10.