Martin ”Rekkles” Larsson peitti ikonisen tatuointinsa näyttävästi.

Ruotsalaisen Martin ”Rekkles” Larssonin, 25, muuttunut ulkonäkö on ihmetyttänyt monia faneja.

League of Legends -tähtinimi jakoi hiljattain Kroatian-lomaltaan kuvia, jotka näyttävät pelaajan peittäneen käsissä olleet lukuisat tatuointinsa. Larsson on tatuoinut molemmat käsivartensa mustaksi.

Rintaa ja selkää koristavat suurikokoiset kuvat League of Legends -pelihahmoista. Larsson on sanonut striimissään aikovansa tatuoida käsiinsä jotain uutta käyttäen valkoista mustetta.

Mustan alle jäi muun muassa toisessa kädessä ollut ikoninen Rekkles-teksti:

Tältä Larsson näytti vielä toukokuussa 2021.

Ruotsalaistähden fanit ovat ihmetelleet pelaajan päätöstä. Lopputulos on saanut kehuja ja moitteita.

– Omg, en voi uskoa, että olet peittänyt kaikki upeat tatuointisi, suri eräs Instagram-kommentoija.

– Niin outoa, kun on mustalla peitetyt kädet. En vihaa tai mitään, mutta sanonpa vaan, kommentoi eräs toinen käyttäjä.

– Ne ovat ihan mustat. Wow.

– Eiii, käsissä olleet tatuoinnit olivat niin coolit. Näytät nyt tosi oudolta.

– Hullu tatuointi!

– Uusi tatuointisi on niin hype.

Larsson on on yksi maailman tunnetuimmista LoL-pelaajista, joka pelaa tällä hetkellä ranskalaisessa Karmine Corpissa. Aiemmin hän on edustanut Fnaticin ja G2 Esportsin kaltaisia meganimiä. Larsson on yksi Euroopan kaikkien aikojen menestyneimmistä pelaajista.