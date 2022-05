Huippupelin trilogia nyt ilmaiseksi – rajoitetun ajan

60 euroa normaalisti maksava BioShock: The Collection on vielä hetken aikaa ilmainen Epic Games Storessa.

Kehutun toimintapelisarjan kaikki kolme osaa sisältävä BioShock: The Collection on tällä hetkellä maksuton Epic Games Store -pelikaupan käyttäjille.

Paketti sisältää BioShock Remasteredin, BioShock 2 Remasteredin ja BioShock Infinite: Complete Editionin. Sarjan osat on julkaistu alun perin 2007, 2010 ja 2013, mutta Epicin tarjoamassa paketissa on kahden ensimmäisen pelin parannellut versiot vuodelta 2016.

Pelisarjan kahdessa ensimmäisessä osassa pelaaja seikkailee karmivassa vedenalaisessa Rapture-kaupungissa, jonka utopiasta tulikin dystopia. Kolmannessa osassa siirrytään leijuvaan Columbia-kaupunkiin. Pelien pääosassa ovat ihmiset ja moraali (tai sen puute).

Kolmannen BioShock-pelin tapahtumat sijoittuvat leijuvaan Columbia-kaupunkiin.

Kaikki kolme peliä on kuvattu ensimmäisestä persoonasta. Kahdessa ensimmäisessä osassa on runsaasti roolipelielementtejä, mutta kolmas on varsin puhdasta räiskintää.

Normaalisti 60 euroa maksavan pelin saa pitää itsellään, kunhan sen ottaa talteen torstaihin 2.6. kello 18 mennessä. Lunastaminen edellyttää ilmaisen Epic-tilin luomista ja pelin lataaminen asiakasohjelmiston asentamista. Pelien luvataan toimivan vain Windowsilla.

K18-ikärajalla varustettu trilogia on harvinaisen onnistunut kokonaisuus. Metacriticissä pelit ovat saaneet kriitikoilta 88–96 pistettä ja pelaajilta 81–86.