Suomen parhaat pelit valittiin – PlayStation-hitti putsasi pöydän

Returnal vei kaksi suurinta palkintoa The Finnish Game Awards -peligaalassa.

The Finnish Game Awards -palkintogaala keräsi Suomen pelialan kerman saman katon alle Ravintola Töölön juhlasaliin.

PlayStation 5:lle yksinoikeudella julkaistu Returnal nappasi molemmat pääpalkinnot eli vuoden tietokone- ja konsolipelin sekä vuoden suomalaispelin. Returnalin on kehittänyt Playstationin sittemmin ostama Housemarque.

Returnal on yksi Suomen pelihistorian suurimmista ja parhaaksi arvostelluista peleistä. Avaruusseikkailupeli on pokannut palkintoja kaikista isoimmista peligaaloista, kuten Bafta Game Awardista, The Game Awardsista, Golden Joystick Awardsista ja Dice Awardsista.

Returnal on kolmannen persoonan räiskintäavaruusseikkailu, jossa maailma muuttuu aina pelaajan kuollessa. Peli on saanut erityisesti kehuja mekaniikoistaan, tarinankerronnastaan sekä haastavuudestaan.

Vuoden tulokkaan palkinto meni kajaanilaiselle Kitka Gamesille, jonka ensimmäinen peli Stumble Guys on saanut yli 50 miljoonaa asennusta. Kitka Gamesin mukaan pelillä on yli neljä miljoonaa päivittäistä pelaajaa.

Stumble Guysissa viimeinen elossa on voittaja. Pelaajia pudotetaan pelin aikana erilaisilla minikisoilla, kuten esteradoilla tai pelaamalla jalkapalloa.

Vuoden mobiilipelinä palkittiin Pako 3 -peli, jonka on kehittänyt Tree Men Games. Kyseessä on suositun ajopelisarjan kolmas osa, jossa ajetaan poliiseja karkuun erilaisissa ympäristöissä.

Pako-peleissä ajetaan karkuun poliiseilta.

Hyötypeliksi valittiin Psyon Gamesin kehittämä Full ADHD – Täyttä elämää. Kyseessä on visuaalinen novellipeli, jossa pelaajan valinnat muuttavat tarinaa. Pelissä ohjataan ADHD:n kanssa elävää nuorta.

ADHD - Täyttä elämää -pelissä valinnat muuttavat tarinankulkua.

Luovasta saavutuksesta palkittiin HypeHypen kehittämä HypeHype. Se on käytännössä pelialusta, jossa käyttäjät voivat helposti luoda omia pelejä – tai muokata toisten tekemiä. Sitä voisi kutsua pelien TikTokiksi.

HypeHype on pelin sijaan enemmänkin pelialusta, jossa voi tehdä omia pelejä tai muokata muiden teoksia.

Vuoden vaikuttajina palkittiin Jani Kahrama ja Taina Myöhänen. Kahrama on Pelimetsä-luonnonsuojeluhankkeen isä. Hankkeella on rauhoitettu yli 130 hehtaaria aarniometsää. Myöhänen on ajanut pelialan diversiteettiä We in Gamesin (entinen Women in Games Finland) hallituksen puheenjohtajana.

IGDA:n eli pelinkehittäjien yhdistyksen vuoden vapaaehtoinen oli Kristo Juurinen. Normogamesin The Riflemen vei opiskelijakilpailu Bi1t:n voiton. Pelinkehityksen harrastustoimintaa tukeva palkinto meni Satakunnan Finnish Game Jamille.

Suomen peliala on kasvanut jo lähes kolmen miljardin kokoiseksi, kertoo tiedotteessa Neogamesin johtaja KooPee Hiltunen. Vuonna 2021 kasvua tuli arviolta 15–20 prosenttia.

– Taloudellisesti, taiteellisesti, teknisesti ja yhteisöllisesti Suomen peliala on parin vuoden etäilystä huolimatta huippukunnossa, joten tulevista vuosista voimme odottaa entistäkin loisteliaampia. Näin etenkin, jos saamme työvoimahaasteet ainakin kansainvälisten työntekijöiden osalta kuntoon, Hiltunen kommentoi.