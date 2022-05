Kommentti: ENCEn raju ratkaisu kannatti – joukkue puhkesi kukkaan suomalaisten lähdettyä

ENCEn päätös luopua suomalaisista CS-pelaajista oli vaikea, mutta kannattava päätös, kirjoittaa Ilta-Sanomien esports-toimittaja Nico Hartikainen.

Kuka olisi uskonut tammikuussa 2021, että ENCEn silloin esittelemä kansainvälinen Counter-Strike-joukkue olis vielä joskus aidosti yksi maailman parhaimmista kokoonpanoista?

En minä ainakaan. Mutta nyt ENCE on HLTV.orgin maailmanlistan sijalla kolme. Aivan ansaitusti.

Kokoonpanossa on yhä kolme pelaajaa, jotka olivat osa tammikuussa 2021 esiteltyä miehistöä. Vajaan puolentoista vuoden aikana on tehty vain kaksi pelaajavaihtoa. Molemmilla kerroilla vaihtoon lähti suomalaispelaaja – ja tulokset paranivat heti.

ENCEn CS-joukkueeseen kuuluvat (v-o): Marco ”Snappi” Pfeiffer, Olek ”hades” Miskiewicz, Lotan ”Spinx” Giladi, Pawel ”dycha” Dycha, Eetu ”sAw” Saha (valmentaja) ja Pavle ”maden” Bošković.

Toukokuussa 2021 Aleksi "allu" Jallin tilalle tuli Olek "hades" Miskiewicz, jonka kanssa ENCE otti nopeasti ensimmäisen turnausvoittonsa sitten vuoden 2019. Joukkueen seuraava puoli vuotta sujui vaihtelevasti, mutta paremmin kuin Jallin kanssa.

Tammikuussa 2022 viimeinen suomalaispelaaja eli Joonas ”doto” Forss korvattiin Pavle ”Maden” Boškovićilla. Sen jälkeen joukkueen suoritustaso ja tasaisuus ovat noussut entisestään – ENCE on tänä vuonna jäänyt vain kahdesti välierien ulkopuolelle!

Viikonloppuna joukkue ylsi major-arvoturnauksessa neljän parhaan joukkoon. Sitä ennen joukkue oli pelannut ESL Pro Leaguen finaalissa. Kyseessä ovat ENCEn parhaat tulokset sitten kevään ja kesän 2019, jolloin Aleksi ”Aleksib” Virolainen johti täysin suomalaista kokoonpanoa.

Pelinjohtaja Marco ”Snappi” Pfeiffer on saanut kovia tuloksia irti ENCEstä, vaikka paperilla joukkue häviää monille kilpailijoilleen.

ENCEn toiveet täysin suomalaisesta kokoonpanosta kuopattiin vuoden 2020 lopulla, koska Suomesta ei löytynyt tarpeeksi hyviä ja valmiita pelaajia. Suomalaispelaajien kaikkoaminen CS-joukkueesta on näkynyt ENCEn kotimaan suosiossa.

Päätös siirtyä kansainvälisille markkinoille ei ollut varmasti helppo, varsinkaan bisnestä ajatellen, mutta toisaalta pakollinen. Nimittäin menestyksen kannalta.

Nykyinen joukkue koottiin tammikuussa 2021 pienellä budjetilla ja ilman isoja tähtiä. Jalli oli silloisen kokoonpanon tunnetuin nimi, mutta hänenkin uransa oli jo laskussa.

Lotan ”Spinx” Giladi on ollut yksi vuoden 2022 parhaista pelaajista koko maailmassa.

Puolessatoista vuodessa Lotan ”Spinx” Giladista on kasvanut yksi maailman parhaimmista pelaajista. Kakkostähden paikka kuuluu Pawel ”dycha” Dychalle, jota valmentaja Eetu ”sAw” Saha kutsui vuosi sitten hiomattomaksi timantiksi. Eipä ole hiomaton enää.

Miskiewicz kärsii vielä ajoittain epätasaisuudesta, mutta Bošković on aloittanut ENCEssä hyvin. Ja sitten on vielä 31-vuotias pelinjohtaja Marco ”Snappi” Pfeiffer, jonka päättäväisyydestä ja asenteesta voisi moni ottaa mallia.

Pfeiffer ei ollut ENCEen liittyessään läheskään yhtä arvostettu nimi kuin vaikka Virolainen. Tämän vuoden tuloksia vertaillessa Pfeifferin sakki on pärjännyt paremmin kuin Virolaisen johtama G2, joka on isolla rahalla rakennettu tähtisikermä.

ENCE on siinä pisteessä, jossa G2:n ja muiden isolla rahalla kilpailevien huippunimien odottaisi olevan, mutta eivät ole.

Eetu ”sAw” Saha on valmentanut alusta asti ENCEn kansainvälistä joukkuetta.

Kaksikko Saha-Pfeiffer on tehnyt perinpohjaista työtä kaikilla sektoreilla, mutta erityisesti joukkueen rakentamisessa. Tähtien sijaan on hankittu pelaajia, joita oikeasti tarvitaan ja jotka istuvat muuhun porukkaan.

Hyvää työtä on tehty myös ENCE-organisaatiossa, jossa on todella luotettu kaksikkoon. Nyt kasassa on organisaation historian toinen eliittijoukkue, joka on jälleen saatu kasaan pienellä budjetilla. Hatunnoston arvoinen suoritus.

Keväällä 2018 esitelty suomalaiskokoonpano jäi historian kirjoihin kaikkien aikojen Suomi-joukkueena. Tarina sai ruman päätöksen, mutta nyt vastaavaa mahalaskua ei ole nähtävissä. Kokoonpanossa kun ei ole yhtään suomalaista.