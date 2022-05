Gucci perusti CS-akatemian – mukana kovia nimiä

Gucci Gaming Academyyn valituille maksetaan kuukausipalkkaa.

Luksusmerkki Gucci on perustanut Counter-Strike-pelaajia tukevan akatemian, joka toteutetaan yhdessä Faceit-pelipalvelun kanssa.

Yhtiöiden mukaan akatemialle on tarvetta, koska pelaajilla ei ole nykyisellään selvää polkua ammattilaiseksi. Esportsissa raha liikkuu enimmäkseen media- ja myyntipuolella, joten alan rakenteiden luominen on jäänyt paitsioon. Ongelma on kansainvälinen.

Gucci ja Faceit tukevat akatemiapelaajia rahallisesti, antamalla välineitä pelaamiseen ja tarjoamalla mentorointia sekä koulutusta.

Gucci Gaming Academyyn on palkattu kaksi valmentajaa ja mentoreiksi CS-legenda Christopher ”GeT_RiGhT” Alesund, kaikkien aikojen naispelaajiin lukeutuva Stephen ”missharvey” Harvey ja tunnettu selostaja James Bardolph.

Akatemiaan otetaan korkeintaan 12 pelaajaa, mutta toiminta alkaa neljällä. Lisäyksiä ja tilannetta arvioidaan parin kuukauden välein. Valmentajien mukaan pelkät pelikyvyt eivät takaa paikkaa akatemiassa, jos asenne ei ole kunnossa.

FAKTA Gucci Gaming Academyn ensimmäiset pelaajat Lukasz ”mwlky” Pachucki (Puola, 18)

Mārtiņš ”shadiyy” Gūtmani (Latvia, 19)

Brajan ”DGL” Lemecha (Puola, 24)

Rokas ”EspiranTo” Milasauskas (Liettua, 21)

Akatemiaan valitaan Faceit Pro Leaguessa eli FPL:ssä pelaavia lahjakkuuksia, joilla ei ole joukkueita. Valmentajat ja mentorit auttavat pelaajia, jotta näille löytyisi paikka CS:n huipulta.

FPL on CS-huippupelaajien yhteinen yksilöliiga, jossa nousevat kyvyt ja maailman kovimmat tähdet pelaavat keskenään. FPL:n kautta CS:n kärkeen ovat ponnistaneet muun muassa Mathieu ”ZywOo” Herbaut, Robin ”ropz” Kool ja Helvijs ”broky” Saukants.

FPL:ään voi nousta kuka tahansa, mutta ovet aukeavat kuukausittain vain muutamille uusille nimille. Suomesta pikareitin kohti FPL:ää tarjoaa Pelaajatcom, jonka Faceit-liigassa parhaiten menestyneet pääsevät alemman FPL-C:n karsintoihin.

Guccille esports-projekti ei ole ensimmäinen, mutta tähän mennessä suurin. Brändi on aiemmin tehnyt yhteistyötä oheistuotemarkkinoilla sekä Fnaticin että 100 Thievesin kanssa.

