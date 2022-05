Kilpapelaaja sai potkut, koska pysyi kuolevan äitinsä rinnalla – ”Vetää sanattomaksi”

Team SMG antoi olettaa pelaajamuutoksen johtuneen normaaleista asioista. Raivo repesi, kun todellinen syy paljastui.

Filippiiniläisamerikkalainen Dota 2 -kilpapelaaja Michael ”ninjaboogie” Ross Jr. kertoo saaneensa potkut joukkueestaan hämmentävästä syystä, uutisoi Dexerto.

Rossin mukaan hänet potkittiin Team SMG:stä, koska joukkue uskoi tämän äidin syöpätaistelun vaikuttavan pelaajan suorituksiin. Team SMG:n twiitissä Rossin lähdöstä ei annettu syytä päätökselle.

– Minut erotettiin, koska äiti eli viimeisiä päiviään ja he (joukkue) uskoivat sen vaikuttavan suoritukseeni. Tiesin jo jonkun aikaa tämän päivän koittavan, koska hänellä oli neljännen vaiheen syöpä. Hän kuoli maanantaina (16.5.). Kuvittele, että sinut erotetaan työstäsi, koska olet menettämässä rakkaan ihmisen, Ross twiittasi.

Ross kertoi äitinsä joutuneen sairaalaan 12.5. Pelaajan piti lentää 20.5. alkavalle harjoitusleirille jo 14.5., mutta pyysi lentojensa lykkäämistä parilla päivällä äitinsä tilanteen takia. Seuraavaksi Ross kuuli muun joukkueen päättäneen jatkaa ilman häntä.

Esportsissa vaihtopelaajat ovat yleisiä vain muutamassa pelissä, eikä Dota kuulu näihin. Siksi pelaajamuutoksia tehdään usein nopeasti ja yllättäen, mikä johtaa yllättäviin penkityksiin tai potkuihin.

Team SMG ei ole reagoinut Rossin kommentteihin. Pelaaja sanoi saaneensa tarpeeksi koko joukkueesta, joten hän ei aio edes kysellä viimeisten maksamattomien palkintorahojensa perään, koska haluaa mennä eteenpäin elämässään.

Dota-yhteisö on reagoinut raivolla Team SMG:n toimintaan. Rossin lähtöä koskeva twiitti on kerännyt yli 2000 kommenttia, joista käytännössä kaikki ovat negatiivisia.

– Luulitteko, ettei hän kertoisi potkujensa oikeaa syytä?

– Tämä on oikeasti niin raukkamaista. Potkitte jonkun hänen kuolemaa tekevän äitinsä takia. Sitten julkaisette ystävällisen jäähyväisviestin, ikään kuin ette olisi tehnyt mitään väärää.

– Uskomattoman inhottavaa. Olette pelkkä vitsi, kommentoi striimaajatähti Jack “CouRage” Dunlop.

– Tunnetajun puute vetää sanattomaksi. Tämä on kun sanoisi, että olemme pahoillamme äitisi kuolemasta, mutta meidän on erotettava sinut.

– Helposti kaikkien aikojen suurin virhe esportsissa. Kukaan ei halua olla tekemisissä teidän kanssanne.

Ross on yksi Kaakkois-Aasian menestyneimmistä pelaajista, ja hän on pelannut Mineskin ja TNC Predatorin kaltaisissa joukkueissa. Hänen merkittävimpiin saavutuksiinsa kuuluvat ESL One Mumbai 2019:n toinen sija ja DAC-arvoturnauksen voittaminen vuonna 2018. MM-kisoissa 30-vuotias pelaaja on ollut kahdesti jaetulla yhdeksännellä sijalla (2018 ja 2019).