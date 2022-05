Mysteeripeli paljastui kehutuksi K18-räiskinnäksi – ota talteen ilmaiseksi

Borderlands 3:n saa tällä hetkellä pc:lle ilmaiseksi, kunhan toimii ennen torstai-iltaa.

Borderlands on lajityypissään yksi 2000-luvun onnistuneimmista pelisarjoista. Borderlands-peleistä puhutaan loottiräiskintöinä, joissa tavaroiden kerääminen on merkittävä osa peliä.

Epic Games Store jakaa vielä muutaman päivän ajan ilmaiseksi pc:lle kehuttua Borderlands 3 -loottiräiskintää.

Avoimen maailman toimintaräiskintäpelissä tavaroiden kerääminen ja hahmon kehittäminen ovat olennainen osa pelaamista. Grafiikat ovat sarjakuvamaiset ja tyylikkäästi toteutetut. Peliä voi pelata yhdessä jopa kolmen kaverin kanssa.

Vaikka kyseessä on pelisarjan kolmas osa, ei aiempia ole tarvinnut läpäistä voidakseen nauttia tarinasta. Peli sijoittuu maailmanlopun jälkeiseen maailmaan.

IS:n arviossa syksyllä 2019 peli sai kehuja varsinkin grafiikoista, hyvästä toteutuksesta ja vaikeustasosta. Peliä suositeltiin niin uusille pelaajille kuin pelisarjan pitkäaikaisemmille faneille.

Lue lisää: Sarjakuvasankareilla on verikekkerit: Borderlands 3 on kaunis peli rumassa maailmassa

K18-peli on saanut Metacritic-palvelussa kriitikoilta pisteet 81/100. Pelaajien arvosana on huomattavasti alhaisempi (54/100). Huomattava osa arvion jättäneistä pelaajista on haukkunut pelin sujuvaa pyörimistä julkaisuhetkellä.

Pelin saa pitää itsellään, kunhan sen ottaa talteen 26.5. kello 18 mennessä. Lunastaminen edellyttää ilmaisen Epic-tilin luomista ja pelin lataaminen asiakasohjelmiston asentamista. Pelien luvataan toimivan vain Windowsilla.

Borderlands 3 oli Epic Games Storen neliviikkoisen alekampanjan ensimmäinen yllätyspeli.