Razer Leviathan V2 on kelpo tuote, jolla on erikoisia ongelmia.

Razer Leviathan V2 on tyylikäs ja kompakti.

Razer on yksi maailman tunnetummista pelilaitevalmistajista, jonka tuotevalikoimaan kuuluu jos jonkinlaista, -näköistä ja -hintaista laitetta. Kuten pelaajille tarkoitettu soundbar, Razer Leviathan V2.

Kyseessä on uudistettu versio alkuperäisestä vuoden 2014 Leviathanista. Soundbarin lisäksi pakettiin kuuluu erillinen johdollinen subwoofer. Ulkoisesti molemmat ovat hillityn tyylikkäitä ja väriltään mustia, joskin soundbarissa on valkoisella parit logot.

Razerin käärmelogo erottuu selvästi soundbarista, jonka alaosassa on 18 ledin rgb-valistus. Sen saa halutessaan pois käytöstä.

Heti alkuun todettakoon ettei soundbar toimi useimpien telkkareiden kanssa. Soundbarissa ei ole hdmi:tä, optista liitintä, wifiä tai 3,5 millimetrin ääniporttia. Ratkaisu on aivan käsittämätön. Varsinkin kun alkuperäisessä Leviathanissa oli sekä 3,5 mm:n portti että optinen liitin. Razer ei ole perustellut ratkaisua, mutta käyttäjälle se on iso miinus.

Yhdistäminen onnistuu usb:llä tai bluetoothilla. Leviathan V2 on suunniteltu puhtaasti pc-pelaajille, joten sellaisena sitä myös testattiin. Laitteeseen saa lisäksi yhdistettyä Nintendo Switchin tai puhelimen.

Soundbarissa on vain kolme liitäntää johdoille. Ainoastaan yksi niistä siirtää ääntä laitteeseen. Surullista.

Soundbar on pieni (50 cm leveä, 9,1 cm korkea, 8,4 cm syvä) ja kevyt (1,4 kiloa), joten se mahtuu oikein kivasti 24 tuuman pelinäytön alle. Subwooferille löytyi tilan puutteen takia paikka pöydän alta. Alaspäin ampuva basso pauhasi siellä varsin mukavasti.

Leviathanista lähtee kokoon nähden varsin ärhäkästi ääntä: Pc:llä äänenvoimakkuus oli kellonajasta riippuen 2–10:n välillä, kun maksimi on 100. Kolmenkympin kohdalla ääni toistuu vielä puhtaana, mutta sen jälkeen siinä alkaa kuulua hiljalleen säröä (ja testaajan korviin sattuu).

Soundbarin painikkeet vasemmalta katsottuna: Laitehallinta (vaihda soundbarin ja toisen äänilähteen välillä), bluetooth, virtanäppäin sekä äänenvoimakkuuden säätö. Mukana ei tule kaukosäädintä.

Leviathan loistaa pelatessa, johon se on ensisijaisesti luotu. Forza Horizon 5:llä ajokokemus on äänentoiston osalta puhdasta nautintoa. Myös erilaisten olioiden ampuminen Halo Infinitessä, jossa on eeppiset musiikit, kuulostaa siltä miltä pitääkin.

Musiikkia kuunnellessa Leviathan ei aiheuttanut tajunnanräjäyttävää elämystä, vaikka suoriutui ihan hyvin. Lähes kaikilla Razerin tarjoamilla taajuuskorjaimilla ääni oli melko bassovoittoinen.

Valoja ja ääniprofiilia voi säätää pc:llä Razer Synapse -ohjelmalla (kuvassa) tai puhelimeen ladattavalla Razer Audiolla. Molemmat sovellukset ovat käyttäjäkokemukseltaan raakileita, mutta onneksi säädöt tarvitsee tehdä käytännössä vain kerran.

Razer pyytää erikoisesta Leviathan V2:sta peräti 250 euroa. Se on yksinkertaisesti liikaa, vaikka puhutaan erikoistuotteesta (pc-pöydälle mahtuvasta soundbarista), jolle ei löydy markkinoilta kovinkaan montaa kilpailijaa.

Leviathan V2 on tyylikäs, kompakti, kuulostaa kokoon nähden hyvältä ja tarjoaa näyttävän valaistuksen. Mutta huonot liitäntävaihtoehdot, säätömahdollisuudet, johdollinen subwoofer ja kova hinta tekevät tuotteesta vaikeasti perusteltavan ostopäätöstä ajatellen.

Razerin suurin haaste soundbarinsa kanssa on perustella asiakkaalle, miksi tämän tulisi hankkia juuri Leviathan V2. 250 eurolla kun saa ostettua varsin pätevät pelikuulokkeet ja kylkeen vielä vaikka 2.1-pc-kaiuttimet.

Pc:llä runsaasti aikaa viettävälle Leviathan V2 on miettimisen arvoinen, jos ei ole pikkurahasta pulaa. Itse en testijakson päätteeksi keksinyt tarpeeksi syitä, joilla perustella Razerin soundbarin hankintaa – varsinkin, kun miettii puuttuvia liitäntöjä.