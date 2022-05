Jimi ”Jimpphat” Salon, 15, ura jatkuu maailman parhaassa CS-akatemiassa eli MOUZ NXT:ssä.

Saksalainen MOUZ on vahvistanut 15-vuotiaan Jimi ”Jimpphat” Salon tehneen sopimuksen organisaation Counter-Strike-akatemiajoukkueen kanssa.

Salo edusti aiemmin suomalaista Conquer Gamingia, joka ilmoitti huhtikuussa myyneensä pelaajan toiselle organisaatiolle, jota ei kuitenkaan paljastettu. Uusi osoite oli kuitenkin ilmiselvä, sillä Salo on pelannut MOUZ NXT:n kanssa jo lähes kaksi kuukautta.

– Nuorin CS-pelaaja, jonka kanssa olemme koskaan tehneet sopimuksen. Tervetuloa Jimpphat viidenneksi pelaajaksi maailman parhaimpaan akatemiajoukkueeseen, MOUZ hehkutti sopimusta Twitterissä.

Salon lisäksi MOUZ NXT -joukkueeseen kuuluvat puolalaiset Kamil ”siuhy⁠” Szkaradek, Miłosz ”⁠mhL⁠” Knasiak, Hubert ”⁠szejn⁠” Swiatły sekä israelilainen Dorian ”⁠xertioN⁠” Berman.

– Jimi on ainutlaatuinen nuori pelaaja, jolla on erittäin vahva osaaminen. Hänen vaikutuksensa pelipalvelimella on jotain, mitä harvoin näkee näin nuorelta, sanoo tiedotteessa MOUZin toimitusjohtaja Stefan Wendt.

– [Jimi] on niin uskomattoman lahjakas ja jo nyt todella hyvä pelaaja. Hän on viaton, aina hymyilevä ja reilu muita kohtaan, israelilainen Berman kuvailee uutta pelikaveriaan.

Salon uusi joukkue on voittanut kolmesti WePlayn järjestämän arvostetun akatemialiigan. MOUZ NXT:stä on noussut edustusjoukkueeseen, joka on HLTV.orgin maailmanlistalla 20:s, tänä vuonna Ádám ”torzsi” Torzsás, Jon ”JDC” de Castro ja valmentaja Dennis ”sycrone” Nielsen.

Jimi ”Jimpphat” Salo on HAVU- ja ENCE-joukkueissa urallaan edustaneen Jere ”sergej” Salon pikkuveli. 20-vuotias isoveli-Salo valittiin vuonna 2019 maailman 13. parhaaksi pelaajaksi, mutta viimeiset pari vuotta hänen uransa on ollut laskussa.

Jimi Salon ura on sen sijaan ollut hurjassa nousukiidossa. Suomen lupaavimman CS-pelaajan odotetaan olevan 1–2 vuoden sisään maailman huippujoukkueessa.