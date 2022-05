Aleksi ”Aleksib” Virolaisen joukkue jäi odotuksista kevään suurimmassa turnauksessa. Hallitsevan major-mestarin mielestä se ei tullut yllätyksenä.

Venäläinen Counter-Strike-tähti Kirill ”Boombl4” Mikhailov on ladannut suorat sanat parhaillaan pelattavan major-arvoturnauksen suurimmasta flopista eli Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtaman G2 Esportsin suorituksesta.

– Ehkä G2:n epäonnistuminen oli yllätys yhteisölle, mutta [minusta] se oli itse asiassa odotettu. He hankkivat [talvitauon aikana] uuden pelinjohtajan ja tarkkuuskivääripelaajan. En sano etteivätkö he olisi ansainneet voittaa majoria ensimmäisellä yrityksellä ja päästä pudotuspeleihin. Yksilötasolla he ovat mahtavia, joukkueena eivät, Mikhailov kommentoi Escorenewsille.

Virolainen ja G2 jäivät voiton päähän pudotuspeleistä. Toisessa lohkovaiheessa G2 voitti Imperialin ja Outsidersin, mutta hävisi Na’Ville, Heroicille sekä ratkaisevassa ottelussa FURIA Esportsille.

G2 lähti FURIA-otteluun ennakkosuosikkina, mutta sortui lopulta paineen alla. G2 johti ratkaisevaa karttaa 11–6, mutta hävisi lopulta 11–16. Joukkueen oli tyytyminen sijoitukseen 9.–11.

Tulos oli katastrofi nimekkäälle G2:lle, joka oli marraskuussa 2021 pelatussa edellisessä majorissa yltänyt finaaliin asti vähemmän nimekkäällä kokoonpanolla. Talvitauolla kokoonpanoon hankittiin Virolaisen lisäksi superlupaus Ilja ”mONESY” Osipov, joka oli G2:n paras pelaaja major-turnauksessa.

Maaliskuussa pelatussa IEM Katowice -megaturnauksessa, joka oli G2:n ensimmäinen tulikoe, joukkue selvisi finaaliin asti. Sen jälkeen tiimin suoritustaso on heitellyt ottelukohtaisesti. Nyt pelattavassa majorissa G2 ei odotuksista huolimatta näyttänyt missään vaiheessa turnausta voittajaehdokkaalta puhtaasti pelisuorituksia tarkastellen.

Mikhailovin johtama Na’Vi kohtaa puolivälierissä Heroicin perjantaina kello 21 Suomen aikaa. Voittaja kohtaa lauantai-illan välierässä ENCEn tai Copenhagen Flamesin. Major-turnaus päättyy sunnuntai-iltana yli 10 000 katsojan eteen.