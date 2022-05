Aleksi ”Aleksib” Virolaisen ja G2 Esportsin taival Belgiassa päättyi toisen lohkovaiheen päätöskierrokseen.

Suomalaisen Counter-Strike-tähden Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama G2 Esports ei selvinnyt pudotuspeleihin PGL Major Antwerp -arvoturnauksessa.

G2 Esportsin matka päättyi toisen lohkovaiheen päätöskierrokselle brasilialaista FURIA Esportsia vastaan. FURIA voitti ratkaisevan ottelun 2–1 (16–12 Vertigo, 14–16 Inferno, 16–11 Ancient).

Toisen lohkovaiheen aikana G2 voitti Imperialin ja Outsidersin, mutta hävisi FURIan lisäksi Na’Ville ja Heroicille. G2:n loppusijoitus oli loppujen lopuksi 9.–11.

Tulos on järkyttävä pettymys G2:lle, joka on ollut yksi alkuvuoden parhaista joukkueista, joten sitä pidettiin myös arvoturnauksessa erittäin potentiaalisena voittajaehdokkaana. HLTV.orgin maailmanlistalla G2 on tällä hetkellä viidentenä.

G2:n perustaja ja toimitusjohtaja Carlos ”ocelote” Rodríguez tunnetaan suorapuheisena miehenä, joka ei nytkään piilotellut pettymystään.

– Rehellisesti sanottuna en halua kuulla, että meillä oli epäonnea otteluparien kanssa tai muussa sellaisessa. Me olimme aivan perseestä ja FURIA oli parempi joukkue. Perseestä, mutta otamme nämä iskut munille ja menemme eteenpäin. Huomenna on uusi päivä, Rodríguez twiittasi.

– Turnaus ohi ennen pudotuspelejä. Hyvin pelattu FURIA, Virolainen kommentoi puolestaan shokkitappiota.

Torstaina alkavissa pudotuspeleissä voitosta pelaavat Team Spirit, Na’Vi, FaZe Clan, NiP, Heroic, ENCE, FURIA Esports ja vielä myöhemmin tänään varmistuva joukkue. Viimeisestä paikasta pelaavat parhaillaan Imperial ja Copenhagen Flames.

Vuoden suurin CS-turnaus päättyy sunnuntai-iltana 10 000 katsojan eteen. Voittajan osuus miljoonan dollarin palkintopotista on puolet.