ENCE hävisi CS-majorin toisessa lohkovaiheessa vain yhden ottelun. Aleksi Virolaisen johtama G2 tarvitsee pakkovoiton illan ottelusta, jos mielii pudotuspeleihin.

Suomalaisorganisaatio ENCEn Counter-Strike-joukkue on selvinnyt kahdeksan parhaan joukkoon vuoden suurimmassa turnauksessa eli PGL Major Antwerpissä.

ENCE lunasti pudotuspelipaikan voittamalla tanskalaisen huippujoukkueen Heroicin 2–1 (14–16 Overpass, 16–12 Mirage, 16–6 Nuke). Sitä ennen ENCE oli voittanut FaZe Clanin ja Outsidersin, mutta näiden otteluiden väliin väliin mahtui tappio Copenhagen Gamesille.

Major-pudotuspelipaikka on ENCElle organisaation historian kolmas. ENCE on pelannut majoreilla neljästi, mutta viime vuoden lopulla Tukholmassa matka päättyi toiseen lohkovaiheeseen. ENCEn paras sijoitus majoreilta on toinen sija keväältä 2019 (IEM Katowice).

Eetu ”sAw” Sahan valmentamassa ENCEssä pelaavat Marco ”Snappi” Pfeiffer, Olek ”hades” Mieskiewicz, Lotan ”Spinx” Giladi, Pawel ”dycha” Dycha ja Pavle ”maden” Bošković. Major-pudotuspelit ovat jokaiselle uran ensimmäiset.

ENCEn lisäksi pudotuspeleihin ovat paikkansa lunastaneet tähän mennessä Na’Vi, Team Spirit, NiP ja FaZe. Viimeiset kolme playoff-nimeä selviävät tänään tiistaina.

Yksi pudotuspelipaikkaa yhä havitteleva joukkue on Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama G2 Esports, joka kohtaa kuolemanottelussa brasilialaisen FURIA Esportsin. Ottelu alkaa tiistaina kello 16.45, ja sitä voi seurata suomeksi Yle Areenasta tai Yle E-urheilun Twitch-kanavalta.

Ennakkosuosikkien joukossa majoriin lähtenyt G2 ei ole toistaiseksi löytänyt virettään. G2 on tähän mennessä hävinnyt Na’Ville ja Heroicille, mutta raapinut kasaan voitot Imperialista ja Outsidersista.

Aleksi Virolaisen ja G2:n peli ei ole kulkenut odotetusti toisessa lohkovaiheessa.

Muut lohkovaiheen viimeisen kierroksen ottelut ovat Heroic–Vitality (kello 13.00) ja Imperial–Copenhagen Flames (20.30). Yle näyttää myös nämä ottelut suorana ja suomeksi.

Miljoonan dollarin pudotuspelit alkavat torstaina. Sunnuntai-iltana pelattavan finaalin voittaja vie summasta puolet.