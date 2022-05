Godzilla ja King Kong riehuvat suosikki­pelissä – pelaajien nihkeys on käsin kosketeltavaa

Monstereita voi ihmetellä Warzonen sotakentillä vain hetken aikaa.

King Kong ja Godzilla päätyivät Call of Dutyyn yhteisen elokuvansa seurauksena.

SuositUSSA Call of Duty: Warzone -ilmaisräiskinnässä on parhaillaan käynnissä Operation Monarch -erikoistapahtuma, jossa sotatantereella tallustavat myös Godzilla ja King Kong.

Erikoistapahtuma liittyy pari vuotta vanhaan Godzilla vs. Kong -elokuvaan, jossa jättiläishirviöt ottavat mittaa toisistaan. Warzone-kentillä Godzilla ja Kong eivät kuitenkaan ota yhteen, sillä kohteina ovat ihmispelaajat.

Tältä näyttävät Warzoneen lisätyt Godzilla ja King Kong:

Legendaariset elokuvahirviöt yrittävät tietyissä kohtaa ottelua tappaa pelaajia. Godzilla luottaa atomihenkäykseensä. King Kong yrittää hyppiä pelaajien päälle ja heitellä näitä jättimäisillä kivilohkareilla.

Hyökkäyshetkillä eniten vahinkoa tehnyt joukkue palkitaan laitteella, jolla voi usuttaa toisen monstereista hyökkäämään tietylle alueelle karttaa. Vain hetken kestävä Operation Monarch päättyy jo keskiviikkona 25.5.

Pelin suurimpiin erikoistapahtumiin lukeutuva Operation Monarch on saanut pelaajilta kädenlämpöisen vastaanoton. Suurin valituksenaihe on ollut monstereiden toiminta.

– Tuntuu, että he olisivat voineet tehdä niin paljon enemmän tämän ympärille. Kongin ja Godzillan osallistuminen taisteluun ei näytä muuttaneen oikein mitään, pohdiskeli eräs kommentoija IGN:n YouTube-videon kommenteissa.

– Tämä oli ihan ok erikoistapahtuma. Olisi ollut parempi, jos ne olisivat tapelleet keskenään.

– Fortnite on yhä paras peli, mitä tulee erikoistapahtumiin.

Fortnite-tapahtumat saivat kehuja myös Twitch-striimaajalta Nick ”FaZe Nickmercs” Kolcheff, joka lyttäsi Operation Monarchin täysin.

– Ehkä olemme liian hemmoteltuja Fortnite-tapahtumien takia, mutta hitto. King Kong ja Godzilla eivät edes tappele, Kolcheff voivotteli.

– Tämä Warzone-tapahtuma on 2,2/10. Mikä minä olen, 9-vuotias, vitsaili toinen striimitähti Guy ”Dr Disrespect” Beahm.

Call of Duty: Warzonen suosio on ollut viime kuukaudet laskussa, kun varsinkin isot striimaajanimet ovat keskittyneet muihin peleihin sisällönpuutteen ja huijareiden takia. Kolcheff on pelannut jo pidemmän aikaa esimerkiksi kilpailevaa Apex Legendsiä.