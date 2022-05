Videopelien Hall of Game sai tänä vuonna neljä uutta peliä.

Minecraft (vasen iso kuva) ja pasianssi (oikea yläkulma) saivat kunniagalleriaan seurakseen muun muassa The Legend of Zelda: Ocarina of Timen (oikea alakulma).

New Yorkissa sijaitsevassa The National Museum of Play -museossa on vuodesta 2015 asti ollut myös videopelien Hall of Fame eli kunniagalleria, johon tehdään vuosittain uusia lisäyksiä.

Tänä vuonna kunnian saivat tanssipeli Dance Dance Revolution (julkaistu vuonna 1998), toimintaseikkailupeli The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998), klassikkopeli Ms. Pac-Man (1982) ja vuoropohjainen strategiapeli Sid Meier’s Civilization (1991).

Katso uutisen lopusta lista kaikista Hall of Fame -peleistä!

Dance Dance Revolutionin lisäystä perusteltiin sen vaikutuksella musiikkipeligenreen, jonka huippuhetki nähtiin 2000-luvun alkupuolella Guitar Heron ja Rock Bandin ollessa supersuosittuja.

Civilization mullisti strategiapelit 1990-luvun alkupuolella tarjoten huikeat mahdollisuudet rakentaa oman imperiumi. Pelisarjan eri osia on myyty nykypäivänä yli 50 miljoonaa kappaletta. Alkuperäinen Civilization on valittu useita kertoja kaikkien aikojen tärkeimpien pelien listalle, joten valinta kunniagalleriaan oli odotettu.

The Legend of Zelda: Ocarina of Timea pidetään aikojen videopelinä sen vakuuttavan avoimen maailman, upean tarinan ja kaikin puolin onnistuneen toteutuksen takia. Se oli Zelda-sarjan ensimmäinen 3d-peli, joka asetti standardin avoimen maailman toimintapeleille, jotka ovat nykyisin äärimmäisen suosittuja.

Ms. Pac-Man on kaikin tavoin parempi versio alkuperäisestä Pac-Manista. Se oli teknisesti näyttävämpi, monipuolisempi ja pelillisesti haastavampi. Lisäksi se on yksi ensimmäisistä suosikkipeleistä, jossa oli pääosassa naishahmo. Peli muistutti, ettei pelaaminen ollut vain miesten juttu.

Listalle valitaan pelejä, jotka ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja, ikimuistoisia, kestäneet aikaa ja vaikuttaneet videopelien kehitykseen tai yleiseen suosioon. Kuka tahansa voi ehdottaa suosikkipeliään kunniagalleriaan, mutta lopulliset valinnat tekee raati, joka koostuu toimittajista, tutkijoista ja videopelien historiaa tuntevista.

Listalle valitaan vain muutama uusi peli vuosittain, joten moni nimekäs teos odottaa yhä vuoroaan. Miinaharavan, Nokia Snaken eli matopelin, Resident Evilin, Half-Lifen ja Wii Sportsin kaltaiset suosikit ovat esimerkiksi jääneet toistaiseksi ilman tuomariston valintaa, vaikka ovat olleet ehdolla.