CS-majorin tosipelit alkavat naurettavilla otteluilla – ENCE kohtaa maailman ykkösen!

CS-majorin toisen lohkovaiheen avauskierroksen huippuottelut ovat FaZe–ENCE ja G2–Na’Vi.

Marco ”Snappi” Pfeifferin johtama ENCE ottaa lauantaina mittaa Russel ”Twistzz” Van Dulkenin tähdittämästä FaZe Clanista, joka on maailmanlistan ykkösenä.

Belgiassa parhaillaan pelattava Counter-Striken arvoturnaus, PGL Major Antwerp, jatkuu lauantaina toisella lohkovaiheella. Heti avauskierroksella nähdään suorastaan naurettavia ottelupareja, kun osa meganimistä ottaa heti yhteen.

Avauskierroksen kärkiottelu on HLTV.orgin maailmanlistan sijoitukset huomioiden FaZe Clan (#1) vastaan ENCE (#3), joskin enemmän katsojia ruudun ääreen vetää todennäköisesti Na’Vin (#2) ja Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtaman G2 Esportsin (#6) välinen kamppailu.

Muita huippuotteluita ovat Cloud9–Outsiders (#4 vs. #10), Heroic–Liquid (#5 vs. #13) sekä NiP–Vitality (#9 vs. #11). Lopuissa ottelupareissa nähdään vähintään yksi joukkue HLTV.orgin maailmanlistan top20:n ulkopuolelta.

Hämmentäviin ottelupareihin on päädytty turnausformaatin takia, koska joukkueet on jaettu niin sanottuihin legendoihin ja haastajiin.

Legendat aloittavat arvoturnauksen suoraan toisesta lohkovaiheesta menestyttyään erinomaisesti huhtikuussa pelatuissa karsinnoissa. Haastajat taas lunastivat paikkansa aiemmin tällä viikolla pelatusta ensimmäisestä lohkovaiheesta.

Formaatin takia legendat ja haastajat kohtaavat ensimmäisellä kierroksella. Na’Vi oli karsinnoissa heikoimmin pärjännyt legendajoukkue, joten se kohtaa parhaiten haastajista pärjänneen eli G2:n. Aiempien tulosten takia joukkueilla on hieman erikoiset lähtökohdat.

Toinen lohkovaihe (14.–17.5.) on tasoltaan yksi kaikkien aikojen kovimmista. Mukana ovat joukkueet HLTV.orgin maailmanlistan sijoilta 1–8, 10–11, 13–15, 23, 26 ja 32.

Pudotuspelipaikkaan vaaditaan kolme voittoa, ja pelit päättyvät kolmeen tappioon. Jatkopaikat tai kotiinlähdöt määrittävät ottelut pelataan paras kolmesta, mutta muuten voittaja ratkaistaan yhdellä kartalla.

Miljoonan dollarin turnaus huipentuu kahdeksan joukkueen pudotuspeleihin 19.–22.5. Pudotuspelit pelataan Antwerpenin urheiluareenalla, johon mahtuu yli 10 000 katsojaa.

Yle näyttää kaikki turnauksen päälähetyksen ottelut suorana ja suomeksi Twitchissä sekä Yle Areenassa. Pelaajatcom taas näyttää toisen lohkovaiheen kakkosotteluiden eli B-lähetyksen sisällön suomeksi Twitch-kanavaltaan lauantaista maanantaihin.