Duncan ”Thorin” Shields ja Aleksandr ”s1mple” Kostyliev ottivat yhteen somessa. Aiheena oli Gabriel ”FalleN” Toledo.

Duncan ”Thorin” Shieldsin (vasemmalla) Gabriel ”FalleN” Toledo on yliarvostettu. Kommentti raivostutti CS:n seuraajat.

Esports-historioijaksi itseään kutsuva toimittaja Duncan ”Thorin” Shields, jolla on pitkä historia Counter-Striken parissa, on joutunut keskelle melkoista somemyllyä.

CS-lähetyksissäkin asiantuntijana vuosien varrella nähty Shields kutsui legendaarista brasilialaispelaaja Gabriel ”FalleN” Toledoa kaikkien yliarvostetuimmaksi pelaajaksi pelin vuonna vuonna 2012 julkaistussa nykyversiossa eli Global Offensivessa.

– FalleN on yliarvostetuin pelaaja CS:GOn historiassa. Hän ei ole koskaan ollut minkään kokoonpanon paras pelajaa, mutta ihmiset yrittävät saada sen kuulostamaan siltä, että kaveri olisi Zinédine Zidane, Shields kirjoitti.

Brittitoimittaja julkaisi twiittinsä välittömästi, kun Toledon nykyinen joukkue oli altavastaajana selvittänyt tiensä 16 parhaan joukkoon CS:n parhaillaan pelattavassa PGL Major Antwerp -arvoturnauksessa.

TwiittILLÄ on jutun kirjoitushetkellä yli 9000 kommenttia, joissa lähes kaikissa ihmetellään Shieldsin ulostuloa. Toledon puolustajien puolella on muun muassa viime vuoden parhaaksi CS-pelaajaksi valittu Aleksandr ”s1mple” Kostyliev.

– Yliarvostetuin pelaaja CS:GOn historiassa? Painu vittuun, Kostyliev kommentoi twiittiä.

– Mene ja kerro ihmisille kaikkea kuvitteellista paskaa, jota Richard Lewis on muka sanonut. Pöljä, Shields vastasi CS-tähdelle viitaten toimittajaystäväänsä.

– Kun lopetan urani, kerron sinulle millainen paska sinä oikeasti olet. Etsi töitä, typerys, Kostyliev sivalsi takaisin.

Jo vuosia maailman parhaiden CS-pelaajien joukkoon kuulunut, mutta vasta viime vuonna tunnustuksen saanut, Aleksandr ”s1mple” Kostyliev oli yksi Shieldsin kommentin lytänneistä.

– Etpäs. Tämä on viimeinen keskustelumme. Mene pois pentu, Shields päätti keskustelun.

Seuraavaksi Shields nimittäin esti Kostylievin, joka ei jäänyt siitäkään sanattomaksi.

– Tämä perkeleen urpo esti minut, koska ei voi edes myöntää tappiotaan kuin mies. Kuvittele kutsuvasi Gabrielia (FalleNia) CS-HISTORIAN YLIARVOSTETUIMMAKSI PELAAJAKSI, ja pitäväsi itseäsi edelleen älykkäänä ihmisenä, Kostyliev twiittasi.

Pian myös Toledo kommentoi keskustelua. Hän kiitti Kostylieviä, jonka sanat kuulemmat merkitsivät paljon. Brassitähti myös kutsui Kostylieviä kaikkien aikojen parhaaksi.

Shields tunnetaan kärkkäistä kommenteistaan, joita hän laukoo Twitter-tilillään lähes yhtä soittoa yli 200 000 seuraajalleen. Harvoin hän kuitenkaan saa näin paljon vastapalautetta, varsinkaan Kostylievin kaltaisilta supertähdiltä.

17 vuotta CS:ssä kilpaillut Toledo on kaikkien aikojen brasilialainen kilpapelaaja. Hän on voittanut turnauksista palkintorahaa 1,1 miljoonaa dollaria ja on esikuva tuhansille kilpapelaajille.

Pelaaja on tehnyt CS:ssä mittavan uran maailmanluokan tarkkuuskivääripelaajana ja pelinjohtajana, jota pidetään kaikkein haastavimpana roolina. Urallaan hän on edustanut muun muassa Complexity-, SK Gaming-, Luminosity- ja Team Liquid -organisaatioita.

Toledo on kaksinkertainen major-voittaja (Columbus 2016, Cologne 2016) ja nelinkertainen turnauksen paras pelaaja. HLTV.orgin vuoden parhaat pelaajat -listalla hän oli vuonna 2016 toinen ja heti perään kuudes.

Kuun lopulla 31 vuotta täyttävä Toledo on suosittu varsinkin Brasiliassa, vaikka hänellä onkin faneja kansainvälisesti. Hän pyörittää kotimaassaan muun muassa FalleN-nimistä pelitarvikekauppaa, minkä ohella hän oli aikoinaan perustamassa suosittua Gamers Club -pelialustaa.