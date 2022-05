Pelaajatcom näyttää jatkossa säännöllisesti kahden eri pelin huippuotteluita.

Jyväskyläläinen Pelaajatcom on kasvanut vauhdilla maamme tunnetuimpiin esports-yrityksiin. Nyt yritys aloittaa suosittujen Counter-Strike-lähetystensä rinnalla säännölliset Valorant-lähetykset.

Pelaajatcom on tehnyt Riot Gamesin kanssa sopimuksen vuoden 2022 MM-sarjan näyttämisestä Twitch-kanavillaan suomeksi. Pelaajatcom näyttää kansainvälisten huipputurnausten lisäksi Euroopan huippujoukkueiden ottelut.

Suomessa Valorant on jäänyt toistaiseksi hieman vähemmälle huomiolle, vaikka maastamme on ponnistanut pelin kirkkaimpaan kärkeen Elias ”Jamppi” Olkkosen (Team Liquid), Nikita ”derke” Sirmitevin (Fnatic) ja Santeri ”Bonecold” Sassin (Team Vitality) kaltaisia tähtiä.

– Toimintamme on aina perustunut siihen, että kuuntelemme yhteisöä ja kehitämme Pelaajatcomin toimintaa seuraajillemme mieleisellä tavalla. Kyseessä on meille ja katsojillemme täysin uusi aluevaltaus, joten odotukset ovat maltilliset, operatiivinen johtaja ja osakas Juho Salminen kertoo Ilta-Sanomille.

Salmisen mukaan uusia pelejä, joista voitaisiin tehdä säännöllisesti lähetyksiä, mietitään tasaisin väliajoin. Toistaiseksi hänellä ei ole kommentoitavaa mahdollisista uusista peleistä.

Kesäkuussa 2020 julkaistu Valorant on saanut vankan kilpapeliympäristön jo maailmanlaajuisesti. Suomessa pelin toiminta on vielä pientä, vaikka huipputasolla pelaa useampi suomalainen.

Pelaajatcom on Suomen suosituimpia esports-lähetyksiä tehtailevia toimijoita. Salminen kertoo lähetysten keränneen tähän mennessä kolme miljoonaa katselukertaa vuoden 2022 aikana.

Toinen vahva ja näkyvä osa toimintaa on pari vuotta FACEIT-alustalla pyörinyt suomalainen CS-pelaajaliiga, jota uudistettiin hiljattain. Uudessa liigassa on pelattu alle kuukaudessa yli 700 ottelua ja Pelaajatcom-yhteisöllä on kirjoitushetkellä yli 18 000 jäsentä, Salminen kertoo.

SuosiO on näkynyt myös palkkauksissa ja liikevaihdossa. Yritys työllistää nyt täyspäiväisesti seitsemän henkilöä ja osa-aikaisesti 20. Samalla investoidaan kovasti, koska yhtiössä uskotaan Suomen esports-toiminnan olevan vasta alkuvaiheessa, toimitusjohtaja Alex Hytönen kertoo Ilta-Sanomille.

– Kuluva vuosi on edennyt hyvin. Liiketoiminnassa kasvu on ollut tasaista, mutta toki myös tuotannolliset panostukset ovat kasvaneet. Tänä vuonna tavoittelemme jälleen merkittävää kasvua liikevaihdossa, ja olemme siinä tavoitteessa hienosti pysyneet ensimmäisen neljän kuukauden, Hytönen jatkaa.

Joulukuussa 2021 Hytönen kertoi Pelaajatcom esports oy:n liikevaihdon olleen vuodelta noin 550 000 euroa ja tuloksen positiivinen. Vuonna 2020 yhtiö – silloin vielä North Empire Oy, johon kuului myös muuta toimintaa – teki esportsissa nollatuloksen 220 000 euron liikevaihdolla.