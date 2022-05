Evil Geniusesin heikot tulokset johtivat muutoksiin valmennusryhmässä.

Pohjoisamerikkalainen Evil Geniuses on laittanut sivuun koko Counter-Strike-joukkueensa valmennusryhmän vain viiden kuukauden jälkeen.

Päävalmentaja Damien ”maLeK⁠” Marcel on penkitetty, mutta hän on organisaation tiedotteen mukaan vapaa etsimään uutta työpaikkaa. Paolo ”⁠EVY⁠” Berbudeau ja Juan ”Hepa” Borges saivat puolestaan potkut.

Berbudeau ja Borges lukivat potkuistaan Twitteristä. Berbudeau vahvisti asian, josta uutisoi ensin Dust2.us.

– Minua ei todellakaan varoitettu. Kuuluin potkuistani kun heräsin tänä aamuna, Berbudeau kommentoi asiaa Twitterissä.

Evil Geniusesin CS-joukkueella on mennyt heikosti jo pidemmän aikaa, mutta alkuvuodesta uusittu kokoonpano on ollut aivan umpisurkea. EG on jäänyt kaikissa pelaamissaan turnauksissa häntäpäähän. Joukkue ei myöskään selvittänyt tietään parhaillaan pelattavaan major-arvoturnaukseen.

Amerikkalaisjoukkue on pelannut tänä vuonna 23 ottelua, joista se on voittanut vain kahdeksan. Kovin voitto on paiN Gamingista, joka sekään ei ole varsinaisesti eliittijoukkue. HLTV.orgin maailmanlistalla EG on kuin ihmeen kaupalla CS-joukkueiden rankigissa sijalla 40.

Heikoista tuloksista huolimatta EG on ilmeisesti pitämässä kiinni nykykokoonpanostaan, sillä Twitterissä jaetun tiedotteen mukaan etsinnässä on nyt uusi valmennusryhmä.

EG:tä edustavat Jake ”Stewie2K” Yip, Timothy ”autimatic” Ta, William ”RUSH” Wierzba, Tsvetelin ”CeRq” Dimitrov ja Vincent ”Brehze” Cayonte. Yip, Ta ja Wierzba liittyivät kokoonpanoon alkuvuodesta.