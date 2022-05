Huijari narahti harvinaisen nolosti: Striimasi kaiken – ja vieläpä hävisi

Call of Duty -pelaajan huijausyritys sai nolon lopun.

BBluring-nimimerkkiä käyttävä Call of Duty: Vanguard -pelaaja jäi kesken turnauksen kiinni huijaamisesta, uutisoi Upcomer.

Pelaaja huijasi GameBattles-alustan pariturnauksessa. Hän striimasi pelaamistaan suorana Twitchiin, mutta ei ilmeisesti tajunnut myös huijaamisen välittyvän katsojille.

BBluring käytti huijausohjelmaa, jonka avulla hän näki ruudullaan, missä vastustajat liikkuvat. Twitterissä leviävässä videossa pelaaja on 1vs1-tilanteessa, jonka hän häviää huijaamisesta huolimatta.

Huijari kiersi toisen pelaajan selkään, mutta ampui pistoolilla ohi ensimmäiset kudit. Toinen pelaaja puolestaan osui huomattavasti tarkemmin.

– Mitä? Ai miksi aloin ampua häntä pistoolilla? En odottanut hänen olevan siinä, huijari yritti selitellä kuolemaansa.

Videolta kuitenkin näkyy, miten huijari oli koko ajan tietoinen viimeisen vastustajan liikkeistä.

GameBattles antoi huijarille elinikäisen pelikiellon palveluunsa videon lähdettyä leviämään.

Huijaaminen on ollut jo pidemmän aikaa merkittävä ongelma Call of Dutyssa. Viime vuonna esitelty Ricochet-huijauksenestojärjestelmä on parantanut tilannetta, mutta huijarit ovat valitettavan usein askeleen edellä järjestelmiä.