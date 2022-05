Svartalfheim-maailma tuo Assassin’s Creed: Valhalla -peliin merkittävästi aiempaa enemmän fantasiapelin piirteitä. Myös grafiikat ovat parantuneet sen jälkeen, kun alkuperäinen Valhalla julkaistiin marraskuussa 2020.

Ubisoftin kehittämän Assasin’s Creed Valhallan uusin laajennus Dawn of Ragnarök julkaistiin maaliskuussa. Saagan tähän mennessä kunnianhimoisimmassa laajennuksessa Eivor tekee Odinin muodossa aikamatkan kääpiöiden valtakuntaan Svartalfheimiin. Matkan tarkoituksena on pelastaa Odinin poika, Baldr.

Uusi avoin maailma tarjoaa pelattavaa noin 15–20 tunniksi.

Plussat Uudet taikavoimat antavat peliin potkua

Svartalfheimissa on uutta koettavaa

Parantuneet grafiikat Miinukset Valhalla-saagan jatkaminen tuntuu väsähtäneeltä

Grafiikat eivät yllä muiden vastaavien pelien tasolle

Tarina ei tuo vanhaan peliin juuri uusia ulottuvuuksia

Skandinaaviseen mytologiaan kuuluvan maailmapuun, Yggdrasilin, juuret näkyvät taivaalla. Svatalfheim esittelee kääpiöit, jääjättilaiset ja laavasotilaat sekä kauniita auringonlaskuja ja uusia näkymiä.

Vaikka grafiikat ovat parantuneet, ei peli pärjää Guerillan uusimman tulokkaan, Horizon Forbidden West -pelin grafiikoille, jossa muun muassa ihmisten ilmeet ja liikkeet hakevat vertaistaan. Tähän verrattuna Dawn of Ragnarök tuntuu jälkeenjääneeltä.

Eivor voi muuntautua hetkellisesti korpiksi. Kyseessä ei ole aivan sama toiminto, mitä Valhalla-pohjapelissä on nähty.

maailma tarjoaa myös taikavoimia ja haasteita, kun Eivor saa kyvyn imeä vihollisista uusia voimia.

Esimerkiksi laavan päällä kävely on tervetullut apu, jonka myötä Eivor saa hetkeksi erilaisen ulkomuodon. Taivaalla pääsee liitelemään korppina. Myös kaatuneita vihollisia pystyy herättämään henkiin niin, että ne taistelevat Odinin rinnalla.

Uusien voimien avulla pelaaja voi suunnitella uudenlaisia taistelutaktiikoita, mikä on tervetullut lisä vanhaan peliin.

Eivorin, oikeammin Odinin, taikavoimat ovat virkistäviä, sillä niin sanotussa pohjapelissä Eivor liikkui viikinkiajan Norjassa, Englannissa ja Vinlandissa. Toisaalta aidoissa historian paikoissa vierailu on ollut osa Assasin’s Ceed -sarjan viehätystä, jota Dawn of Ragnarök ei lunasta, vaikka mytologia onkin.

Pelissä pääsee tapaamaan uusia tuttavuuksia ja ottamaan seuraavan askeleen skandinaavisessa mytologiassa. Tästä huolimatta alku on hieman kankea ja taikamaailma avautuu kunnolla vasta muutaman pelitunnin jälkeen.

Onneksi pelin pääsee kuitenkin aloittamaan taistelulla, sillä pelaajalle esitellään heti aluksi tarinan suurin pahis, Surtur-niminen tulijättiläinen.

Pelissä riittää myös uusia vihollisia.

” Dawn of Ragnarök osoittaa sen, että Animus on pelisarjan kannalta turha lisä. Se vie aikaa, eikä tarjoa tarinallisesti juuri mitään olennaista.

Olen Assasin’s Creed -pelisarjan iso fani, mutta Valhalla ei koskaan ole ollut suosikkejani.

Kun aloitin Dawn of Ragnarökin pelaamisen, olin turhautunut siitä, miten paljon juoksevia asioita Odinin täytyi hoitaa, ennen kuin hän pääsi kunnolla kiinni itse seikkailuun. Ei kovin sopivaa skandinaavimytologian kuuluisimmalle jumalalle.

Valhallaan palaaminen tuntui aluksi väsyttävältä, mutta onneksi Dawn of Ragnarök tarjoaa uusia elementtejä ja ihmeteltävää, vaikka taistelumekanismit ovat entisenlaiset: hiiviskelyä, salamurhaamista, kiipeilyä ja erilaisia aseita.

Suurinta iloa tunsin siitä, että pelisarjaan kuuluva Animus Project ei ollut osa uuden laajennuksen tarinaa. Dawn of Ragnarök osoittaa sen, että Animus on pelisarjan kannalta turha lisä. Se vie aikaa, eikä tarjoa tarinallisesti juuri mitään olennaista.

Uudessa maailmassa on tutkittavaa.

Pelin suurimpia ansioita ovat kehittyneemmät grafiikat, sekä tunne siitä, että pääsee todella osaksi skandinaavisen mytologian taikamaailmaa.

Maailma on kaunis ja uutta tutkittavaa löytyy. Lisäksi uudet taikavoimat tarjoavat vaihtoehtoja pohjapelin raskaammille taisteluille. Taikavoimat nostavat Assasin’s Creedin alkuperäisen idean, salamurhaamisen, uudelle tasolle.

Peli on viihdyttävä, vaikka Valhallaan olisi jo ehtinyt kyllästyä.

Valitettavasti hahmojen taustat jäävät vajaiksi, koska maailma on pohjapeliin verrattuna rajallinen. Lopulta Dawn of Ragnarök on kuitenkin pelkkä laajennusosa, ei kokonaan uusi peli.

Svartalfheim on kauneudestaan huolimatta maailmaksi pieni. Sen juoksee läpi suhteellisen nopeasti ja jotkin alueet tuntuvat tarpeettoman tyhjiltä.

Päätarina ja sivutarinat eivät tuo vanhaan tarinaan järisyttävästi uusia ulottuvuuksia ja välillä peli tökkii.

Jos pidät Assasin’s Creed -peleistä ja haluat kokea Valhallan vielä kerran, Dawn of Ragnarökiä kannattaa kokeilla. Mikäli olet jo kyllästynyt Valhallaan, ei Dawn of Ragnarök tarjoa muuhun saagaan verrattuna kummoista pelikokemusta. Uuden pelaajan kannattaa ensin pelata pohjapeli ja miettiä sen jälkeen, jaksaako Valhallan tarinaan vielä uppoutua.

Allekirjoittaneen seikkailu Valhallassa on tullut päätökseensä. Odotan jo kovasti, mitä tarjottavaa Assasin’s Creedillä on tulevaisuudessa viikinkimaailman ulkopuolella.