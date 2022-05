Video: Aleksi Virolainen vei hävyttömän tilanteen ENCEä vastaan – G2 puhtaalla pelillä jatkoon CS-majorissa

Aleksi Virolaisen ja G2:n ottelut jatkuvat CS-majorissa lauantaina, kun toinen lohkovaihe ja tosipelit alkavat.

Suomalaisen Counter-Strike-tähden Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama G2 Esports -joukkue on edennyt 16 parhaan joukkoon PGL Major Antwerp -arvoturnauksessa.

G2 Esports varmisti jatkopaikan turnauksen ensimmäisestä lohkovaiheesta suoraan kolmella voitolla. Voitot tulivat Team Liquidista (16–6 Inferno), Team Spiritistä (19–17 Dust II) ja ENCEstä (2–1, karttakohtaiset tulokset 16–7 Dust II, 16–19 Ancient, 16–9 Mirage).

Virolaisen joukkue joutui koville ENCEä vastaan, mutta ratkaiseva kartta Mirage oli suomalaiskapteenin juhlaa. Virolainen oli koko kartan ykkösnimi 1,64 ratingilla, 22 tapolla ja 102,3 vahinkopisteen keskiarvolla. Suomalaisen huippuhetki oli 21. kierroksella voitettu 1vs2-tilanne, joka käänsi pelin G2:lle.

Virolainen voitti 1vs2-tilanteen hävyttömällä tavalla:

G2:n lisäksi 3–0-tuloksella jatkopaikan lunasti Team Vitality. Ensimmäisestä lohkovaiheesta etenee vielä jatkoon kuusi joukkuetta seuraavan kahden päivän aikana.

Eetu ”sAw” Sahan valmentamalla ENCEllä on kaksi yritystä lunastaa jatkopaikka. Ensimmäinen niistä on tänään keskiviikkona kello 20.30 kosovolaista Bad News Eaglea vastaan. Tarpeen tullen viimeinen tilaisuus on torstaina.

Yle E-urheilu näyttää merkittävimmät ottelut suorana ja suomeksi Twitchissä sekä Yle Areenassa. Pelaajat.com taas näyttää samanaikaisesti pelattavien pelien B-lähetyksen ottelut suomeksi Twitch-kanavaltaan.

Ensimmäisestä lohkovaiheesta jatkopaikan saa yhteensä kahdeksan joukkuetta. Toisessa lohkovaiheessa vastustajia odottavat ennakkosijoitusten perusteella FaZe Clan, Natus Vincere, Heroic, Copenhagen Flames, FURIA Esports, BIG, Ninjas in Pyjamas ja Cloud9.

Toinen lohkovaihe pelataan 14.–17.5. ja kahdeksan joukkueen pudotuspelit 19.–22.5.

Majorit järjestetään ensimmäistä kertaa Belgiassa. Miljoonan dollarin arvoturnaus on pelin suurin ja arvostetuin.