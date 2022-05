EA:n Fifa-pelisarjan nimi vaihtuu – taustalla mojova riita

EA:n jalkapallopelisarjan uusi nimi on EA Sports FC.

EA:n suosittu jalkapallopelisarja jättää Fifa-nimen taakseen lähes 30 vuoden jälkeen. Pelijätin ja kansainvälisen jalkapalloliiton yhteistyö alkoi vuonna 1993.

EA:n viimeiseksi Fifa-peliksi jää loppuvuodesta 2022 julkaistava Fifa 23, jota yhtiö kuvailee kaikkien aikojen laajimmaksi jalkapallopelikseen.

Ensi vuonna pelijätin suosikkisarjan nimi vaihtuu muotoon EA Sports FC. EA lupaa pelisarjan pysyvän käytännössä samana. Yhtiöllä on yhä lisenssit yli 19 000 pelaajaan, 700 seuraan, 100 stadioniin ja 30 liigaan, joita hyödynnetään kaikissa nykyisissä pelitiloissa.

Fifa-nimen lisäksi pelistä puuttuvat jatkossa MM-kisat, jotka järjestetään neljän vuoden välein. EA kertoo heinäkuussa 2023 lisää jatkosuunnitelmistaan jalkapallopelien parissa.

– Tämä uusi itsenäinen alusta tarjoaa uuden mahdollisuuden innovoida, luoda ja kehittyä. Tämä on paljon enemmän kuin pelkkä symbolinen muutos, lupaa EA Sportsin johtaja Cam Weber.

EA:n on huhuttu haluavan kasvattaa jalkapallopeliään muun muassa kaupallistamalla sitä erilaisilla tuotebrändeillä, luomalla digitaalisia tuotteita, kasvattamalla kilpaturnaustoimintaa ja hyödyntämällä jalkapallon supertähtiä enemmän.

Fifan julkaisemassa tiedotteessa puheenjohtaja Gianni Infantino löi välittömästi ja täysillä vastapalloon.

– Voin vakuuttaa, että ainoa aito, oikea peli, jolla on Fifa-nimi, on paras pelaajille ja jalkapallofaneille saatavilla oleva peli. Fifa-nimi on se alkuperäinen nimike. Fifa 23, Fifa 24, Fifa 25, Fifa 26 ja niin edelleen – Fifa on se juttu, joka pysyy ikuisesti PARHAANA.

Fifan mukaan sillä on työn alla useita erilaisia jalkapallopelejä. Fifa myös neuvottelee eri osapuolten kanssa täysin uudesta ja isosta jalkapallopelistä – eli EA Sports FC:n uudesta kilpailijasta – joka on tarkoitus julkaista vuonna 2024.

EA:n ja Fifan yhteistyö päättyy rahaerimielisyyksien takia. Nimenmuutoksesta huhuttiin jo viime syksynä, kun jalkapalloliiton uutisoitiin pyytävän Fifa-nimenkäytöstä peräti miljardi dollaria (noin 862 miljoonaa euroa) neljän vuoden välein.

Nykytietojen mukaan EA maksaa Fifa-nimestä vuosittain 129 miljoonaa euroa. Uudella sopimuksella vuosihinta olisi noussut 82,5 miljoonalla eurolla. EA:lla ollaan epäröity Fifa-nimen tuomaa lisäarvoa jo hetken aikaa.

Video Games Chronicle kertoi helmikuussa tietoihinsa vedoten EA:n toimitusjohtajan Andrew Wilsonin sanoneen Fifan olevan vain ”neljä kirjainta kannessa” muina kuin MM-kisavuosina. Wilson myös huomautti ettei pääosa pelaajista edes näe Fifa-nimeä kannessa, koska pelit ostetaan digitaalisesti.

– Väittäisin, joskin saatan olla hieman puolueellinen, että Fifa-brändillä on enemmän merkitystä videopelinä kuin jalkapalloliittona, helmikuussa uutisoitiin Wilsonin sanoneen EA:n sisäisessä tilaisuudessa.