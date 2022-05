Astralis teki todella nopean u-käännöksen uuden sponsorinsa kohdalla.

Tanskan suurin esports-organisaatio Astralis joutui hiljattain epämieluisaan tilanteeseen uuden vedonlyöntisponsorinsa takia.

Astralis ei ollut ottanut selvää kryptovaluutoilla operoivan yrityksen taustoista – jotka olisivat selvinneet nopeasti googlettamalla, kuten moni fani huomautti. Yritystä on syytetty muun muassa rahanpesusta ja käyttäjien tunnistautumiseen liittyvistä puutteista, kuten iän vahvistamisesta.

Kaksivuotinen sponsorisopimus purettiin lopulta pikavauhtia alle vuorokausi sen julkistamisesta. Astraliksen tiedotteen mukaan yhtiössä ei ollut perehdytty perinpohjaisesti paikallisiin lakeihin, mikä toi ongelmia. Kommentilla viitataan todennäköisesti ulkomaisten vedonlyöntitoimijoiden mainostamiseen Tanskassa.

– Emme tehneet kotiläksyjämme tällä kertaa. Kun teet virheen, niin korjaat sen, Astraliksesta kommentoitiin farssia.

Astralis on poistanut kaikki yhteistyöhön viittaavat asiat sometileiltään, mutta sijoittajille tarkoitetulla sivustolla on vielä uutisen kirjoitushetkellä ilmoitus yhteistyön alkamisesta.

Tiedotteessa tanskalaisfirma sanoi osapuolten digitavoitteiden olevan linjassa, joten yhteistyömahdollisuus konkretisoitui nopeasti. Astraliksen kaupallinen johtaja kutsui sopimusta ”rahallisesti merkittäväksi”, mutta summaa ei kerrottu.

Yhteistyön seurauksena Astralis ilmoittautui myös mukaan vedonlyöntitoimijan 250 000 dollarin Counter-Strike-turnaukseen, jossa pelaavat lisäksi esimerkiksi Cloud9 ja FaZe Clan. Astralis ei ole ilmeisesti vetäytymässä turnauksesta, vaikka sponsorisopimus pistetiin poikki.

Kaikille organisaation yhtäkkinen u-käännös kohusponsorin kanssa ei uponnut tuosta noin.

– Tietenkin he tutkivat asiaa, mutta eivät uskoneet ihmisten välittävän näin paljon, kommentoi eräs käyttäjä.

– Miten ette selvitä taustoja, kun teette miljoonien dollarien arvoisen sopimuksen?

– Olen pettynyt teihin, varsinkin kun toimitte niin paljon nuorten kanssa.

Astralis on Tanskan merkittävin esports-toimija, joka on menestynyt erityisesti Counter-Strikessa. Pörssiin listautunut organisaatio kilpailee lisäksi muun muassa Rainbow Six: Siegessä, Fortnitessa, Fifassa ja League of Legendsissa. Sillä on myös oma pelikahvila Kööpenhaminassa.