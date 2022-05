Kolmen valmentajan osallistuminen CS-majoriin peruuntui viime metreillä.

Esportsin valvontaelin ESIC jakaa pian uusia toimitsijakieltoja Counter-Strike-valmentajille, jotka ovat käyttäneet hyväksi pelin valmennustilassa ollutta ohjelmistovirhettä eli bugia.

Bugilla valmentajat ovat pystyneet seuraamaan vastustajien liikkeitä tietyistä kohdasta karttaa. Normaalisti valmentajat pystyvät seuraamaan ottelua vain oman joukkueensa pelaajien näkökulmasta. Bugista on ollut olemassa muutamia erilaisia versioita.

Pelikieltoon joutuvat ainakin Luis ”peacemaker” Tadeu (Imperial), Sergei ”hally” Shavaev (Team Spirit) ja Rafael ”zakk” Fernandes (9z). Kaikki kolme valmentajaa ovat käyttäneet bugia vuosina 2018–2020.

CS-julkaisija Valve päätti välittömästi ESICin ilmoituksen jälkeen potkia valmentajat pois tänään maanantaina alkavasta PGL Major Antwerp -arvoturnauksesta, joka on pelin suurin ja arvostetuin.

Valmentajat saivat tietää major-kohtalostaan vain muutama päivä ennen turnauksen alkamista. Valven linjauksesta uutisoi HLTV.org, jolle asian vahvisti turnauksen läpiviennistä vastaava PGL. Valve tai PGL eivät ole kommentoineet asiaa muuten.

Lue lisää: Huijarit hyödynsivät bugia 5 vuotta – tästä on kyse CS:ää ravisuttavasta skandaalissa

ESICin mukaan bugia, joka paljastui vuonna 2020, on käyttänyt hyväkseen ainakin 97 valmentajaa. ESIC on aiemmin jakanut toimitsijakieltoa 37 valmentajalle, kuten entiselle ENCE-valmentajalle Slaava ”Twista” Räsäselle.

Räsänen käytti iGame-joukkuetta valmentaessaan bugia kahdessa ottelussa, mutta kymmenien kierrosten ajan. Räsänen on jo nyt kärsinyt ESICin antaman rangaistuksen, mutta Valven antama major-osallistumiskielto on yhä voimassa. Se on nimittäin elinikäinen.

Lue lisää: CS-maailma pysähtyi vuosi sitten – skandaali poiki kymmeniä rangaistuksia

Lue lisää: Slaava ”Twista” Räsäsen pitkä toimitsija­kielto päättyi – ”Kuljen häpeän kanssa loppu­elämäni”

ESIC ei ole vielä vahvistanut tulevien toimitsijakieltojen pituuksia tai laajuutta, mutta listalla uskotaan olevan monien tunnettujen joukkueiden valmentajia.

Valvontaelimen päätöksestä kertoa tulevista toimitsijakielloista juuri ennen major-arvoturnausta on arvosteltu kovasti. Complexityn GM Graham ”messioso” Pitt huomautti, että jos ESIC olisi toiminut viisi päivää aiemmin, niin kärsivät joukkueet olisivat ehtineet vaihtamaan valmentajaa/varapelaajaa.

ESIC on lisäksi saanut kritiikkiä äärettömän tiukasta linjauksestaan. Valvontaelin laskee bugin hyväksikäytöksi jopa tapaukset, joissa valmentaja ei ole edes saanut hyötyä bugitilanteessa. Varsinkin kun tilanteet ovat saattaneet kestää vain yhden kierroksen.

Ihmettelyä on ollut myös asioiden käsittelynopeudesta. Fernandes sanoi hänen tapauksensa selvityksen valmistuneen jo alkuvuodesta 2021, mutta rangaistuksen hän sai nyt vasta osana isompaa kokonaisuutta.