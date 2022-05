Suomea turnauksessa edustavat G2 Esportsin pelinjohtaja Aleksi ”Aleksib” Virolainen ja ENCE-valmentaja Eetu ”sAw” Saha.

Suomen suosituin CS-pelaaja Aleksi ”Aleksib” Virolainen on eurooppalaisen G2 Esportsin pelinjohtaja. Suomalaisen ENCE-organisaation uusi CS-tähti on israelilainen Lotan ”Spinx” Giladi.

Kevään suurin Counter-Strike-turnaus alkaa maanantaina Belgiassa, kun PGL Major Antwerp kerää yhteen maailman 24 parasta joukkuetta. Mukana on koko HLTV.orgin maailmanlistan kärkikymppi.

Ennakkosuosikkina kisaan lähtee kaksi edellistä lan-turnausta voittanut FaZe Clan, jota haastavat muun muassa Aleksi ”Aleksib” Virolaisen G2 Esports ja Eetu ”sAw” Sahan valmentama ENCE.

HLTV:n maailmanlistalla ENCE on neljäs ja G2 kuudes, joten majoreilla on odotettavissa suomalaismenestystä. Major-turnaus pelattiin viimeksi marraskuussa 2021 Tukholmassa, jossa ENCE putosi toisessa lohkovaiheessa. Virolaisen silloinen joukkue OG seurasi turnausta kotikatsomosta.

Turnaus alkaa maanantaina ensimmäisellä lohkovaiheella, jossa kilpailevat muun muassa ENCE, G2, Vitality, Liquid ja Astralis.

G2 kohtaa avausottelussaan Liquidin kello 14.15 Suomen aikaa. ENCE ottaa 9z:sta mittaa 16.45. Maanantaina pelataan lisäksi vielä toisen kierroksen ottelut vaiheittain 18.00–23.00.

Ensimmäinen lohkovaihe pelataan 9.–12.5., toinen 14.–17.5. ja pudotuspelit 19.–22.5. Lohkovaiheissa jatkopaikkaan vaaditaan kolme voittoa, ja pelit päättyvät kolmeen tappioon.

Yle näyttää kaikki turnauksen päälähetyksen ottelut suorana ja suomeksi Twitchissä sekä Yle Areenassa. Pelaajat.com taas näyttää samanaikaisesti pelattavien pelien B-lähetyksen ottelut suomeksi Twitch-kanavaltaan.

Major-mestaruuden lisäksi Belgiassa pelataan miljoonan dollarin palkintopotista, josta voittaja vie puolet. Yleisön eteen areenalle pääsee vain kolmasosa joukkueista.

Belgiassa pelattava arvoturnaus on laatuaan jo 18:s. Hallitseva mestari on Natus Vincere, joka voitti viimeksi finaalissa G2 Esportsin. Meganimi G2 on katkeran finaalitappion jälkeen vahvistanut kokoonpanoaan muun muassa Virolaisella ja superlupaus Ilja ”m0NESY” Osipovilla.