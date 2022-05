Pelihittien paluu on loistokas – paljastamme myös yhden tähän mennessä vuoden parhaista peleistä

Viime aikoina on julkaistu läjäpäin videopelejä. IS nostaa parhaat pinnalle.

Toukokuun pelikatsauksen herkkupala on seikkailu, joka kumartaa Dark Soulsille ja The Legend of Zeldalle, mutta lähtee aivan omaan suuntaan.

Toukokuun pelitärpeissä on pelattavaa useasta lajityypistä. Tarjolla on moneen sukupolveen vetoava Star Wars -peli, liikuttava luontoseikkailu ja hulvatonta liiketunnistuspelaamista. Lopuksi katse kääntyy sangen salamyhkäiseen tapaukseen.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Star Wars on jo tuttua Lego-peleistä, mutta Lego Star Wars: The Skywalker Saga ei toista vanhaa. Leffojen sisältö on tehty kokonaan uusiksi. Kentät ovat ennen kaikkea avoimempia ja hauskempia.

(Kehittäjä: Traveller's Tales. Saatavilla: Pc, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series. Pegi 7.)

Ympyrä sulkeutuu. Lego Star Wars: The Video Game oli ensimmäinen Lego-peli vuonna 2005. Seurasi suursuosio, ja Lego-pelejä tehtailtiin monista muistakin tutuista aiheista, kuten Batmanista ja Indiana Jonesista. Kiivaimmillaan pelejä julkaistiin useita vuodessa.

Mutta viime ajat on ollut hiljaista: sarja tarvitsi piristysruiskeen. Tässä onkin ensimmäinen Lego-peli kolmeen vuoteen. Se on myös paluu sarjan alkulähteille eli Star Warsiin. Ja se on lisäksi suurin Lego-peli koskaan.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga lupaa paljon: kaikki yhdeksän pääelokuvaa yhdessä paketissa ja yli 300 pelattavalla hahmolla. Tehtävä on mittava, mutta siitä suoriudutaan hienosti. Jokaisen leffan huippuhetket käydään läpi hyvällä huumorilla.

Vaihtelua piisaa ilahduttavan paljon. Välillä tutkitaan ympäristöä jalan, loikitaan esteiden läpi, tulitetaan vihollisia tai hypitään moninaisten kulkuneuvojen puikkoihin. Osa kentistä tarjoaa myös vapaata avaruuslentelyä. Parasta on, että jaetun ruudun moninpelissä kaverin saa menoon mukaan.

Far: Changing Tides

Herkkä ja heleä Far: Changing Tides on upea kokonaisuus. Se on tyylikäs, kekseliäs ja puhutteleva. Kaiken päälle peli kertoo tarinansa ilman sanoja niin taitavasti, että mikään ei jää epäselväksi.

(Okomotive. Pc, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series. Pegi 3.)

Vedenpaisumuksen valtaamaan ja asutuksiltaan tuhoutuneeseen maailmaan sijoittuva Far: Changing Tides on poikkeuksellisen koskettava peli. Se kertoo viiltävän ajankohtaisen viestin ympäristön ja ihmisyyden puolesta. Tämän lisäksi tarjolla on poikkeuksellista pelimekaniikkaa.

Sivuttaissuuntaisessa toimintatasoloikassa juostaan ja pompitaan lasta muistuttavalla, yksinäisellä hahmolla. Hän näyttää ihmiseltä, mutta sukeltaa loputtomiin haukkaamatta happea pinnalta. Pian hahmo löytää valtavan mekaanisen hökötyksen, joka toimii kuin laiva.

Idea on yksinkertaisesti saada alus liikkeelle läpi tyrskyjen, esteiden ja pulmien. Kulkupelin sisäosa aukeaa nukkekodin tapaisella läpileikkauksella, ja tarkoitus on ohjata purjeita, kerätä polttoainetta ja käyttää moottoria. Vedenalainen maailma paljastuu pysähtymällä sukeltamaan.

Pelin rytmitys on ihailtavaa. Vihollisia ei kohdata, vaan haasteet kumpuavat ympäristöstä ja olosuhteista. Uusia ongelmia tulee sopivassa tahdissa, mutta aikaa annetaan myös tyhjyydelle. Silloin uppoudutaan ajatuksiin pysäyttävien maisemien ja kauniin luonnon lipuessa hiljaa ohitse.

Nintendo Switch Sports

Tämä tuntui vain ajan kysymykseltä. Wii Sports myi aikanaan Wii-konsolilla liki 83 miljoonaa kappaletta, joten sarjan saapuminen jo reilut sata miljoonaa konetta myyneelle Switchille ei yllätä.

(Nintendo. Switch. Pegi 7.)

Tätä on odotettu: tämä on liiketunnistuksen ja ilon comeback. Vuonna 2006 Wii-konsolin mukaan pakattu Wii Sports oli täydellinen julkaisupeli. Se esitteli omilla käden liikkeillä toimivan Wii-ohjainkapulan uusia ominaisuuksia yhdistämällä ne hauskasti helposti lähestyttävään urheiluun.

Nintendo Switch Sports tarjoaa Wii Sportista ja sen mainiosta jatko-osasta Wii Sports Resort (2009) tuttua sisältöä tenniksen, miekkailun ja keilauksen muodossa. Uusia lajeja ovat jalkapallo, lentopallo ja sulkapallo. Kaikki toimivat moitteetta nyt Switchin liiketunnistusohjaimilla.

Yllättävän vivahteikkaan annin tasavertaisuutta kuvaa, että oma suosikkilaji vaihtuu jatkuvasti. Tennis tuntuu lyömättömältä, mutta myös uusi tuttavuus jalkapallo on kiihkeää ja taktista puuhaa. Sulkapallossa ajoituksella on paljon väliä, ja keilaamaan pääsee tällä kertaa yhtäaikaisesti kaverin kanssa.

Värikäs ulkoasu on hieno, ja reipas musiikki saa hyvälle tuulelle. Pelin mukana tulee myös tarrahihna, jolla ohjaimen kiinnittää jalkaan rangaistuspotkuja varten. Hilpeää pelattavaa piisaa vakuuttavassa nettimoninpelissä, ja ilmainen päivitys lupaa golfin syksyksi. Kokonaisuus on toki jo nyt erinomainen.

Tunic

Tunic on peli, josta tarvitsee tietää etukäteen vain, että se on ehdottomasti kokemisen arvoinen. Ja että se välittää tunteen, miltä ennen vanhaan tuntui ostaa hyvä videopeli ja plärätä sen ohjekirjaa.

(The Tunic Team. Pc, Xbox One, Xbox Series. Pegi 7.)

Tässäpä on mielenkiintoinen ja omalaatuinen tapaus. Tunic on nimittäin peli, josta ei voi missään nimessä paljastaa, miksi se on niin hyvä. Oivalluksen ja ällistyksen varaan rakentuva kokonaisuus on sitä ansiokkaampi, mitä vähemmän siitä etukäteen tietää.

Mutta jotain on sanottava. Tunic on toimintaseikkailu, joka nähdään sivuttaisesta ylävinkkelistä. Tarkoitus on tutkia ympäristöä, ratkoa pulmia ja kohdata vihollisia. Lähimmät vertailukohdat ovat maineikkaat sarjat Dark Souls ja The Legend of Zelda.

Aluksi haaste tuntuu liioitellulta, kunnes pikkuhiljaa hoksaa, miten peliä tulee pelata. Ja miten kinkkisiin pulmiin löytää aina ratkaisun lähempää kuin arvaisikaan. Edetessä jää silti jumiin kerta toisensa perään, mutta koskaan ei kannata sortua vilkaisemaan ratkaisua netistä.

Tarjolla on puhdas nautinto siitä, miten ilahduttavaa on pohtia asioita, seurata omaa vainua ja paljastaa mystisimmätkin arvoitukset. Sen päälle kyseessä on erityisen kaunis, tunnelmallinen ja viimeistelty peli. Hyväsydäminen Tunic lukeutuu jopa kuluvan pelivuoden huippuihin.