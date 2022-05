Ilta-Sanomat pääsi tutustumaan Miamin F1-rataan tulevalla F1 2022 -pelillä. Miamissa ajetaan oikea F1-kisa nyt viikonloppuna.

Yhdysvalloissa ajetaan viikonloppuna yksi F1-kauden odotetuimmista kisoista, kun kausi jatkuu Miamin upouudella F1-katuradalla.

Valtteri Bottas ja kumppanit pääsevät kokeilemaan uutta rataa F1-autoillaan vasta perjantaina. Ilta-Sanomat pääsi kokeilemaan Miamin uutta F1-rataa jo ennakkoon, joskin virtuaalisesti EA:n tulevalla F1 2022 -pelillä.

Miltä rata näyttää kuljettajan silmistä? Katso jutun alussa olevalta videolta!

Miamin F1-rata on rakennettu Miami Dolphinsin kotistadionin yhteyteen. 19 mutkan katuradalla on mittaa 5,5 kilometriä. Radan yksityiskohdista naureskelua on saanut keinotekoinen huvijahtisatama, johon on maalattu jopa auringon valossa kimaltelevaa vettä.

EA:n julkaisema ja Codemastersin kehittämä F1 2022 -peli julkaistaan maailmanlaajuisesti 1. heinäkuuta.

Perusversion kanteen pääsivät tänä vuonna nuoret lupaukset Charles Leclerc, George Russell ja Lando Norris. Mestarit-juhlaversiota koristavat puolestaan yhä ajavat maailmanmestarit eli Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso sekä hallitseva mestari Max Verstappen.