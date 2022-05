Ikoninen pelisarja laajenee puhelimiin – pelaajat huomasivat yhtäläisyydet Suomi-hittiin: ”Kuusi vuotta myöhässä”

Warcraft Arclight Rumble -mobiilipeli julkaistaan vuoden 2022 aikana. Julkistus ei ole saanut parasta mahdollista vastaanottoa pelaajilta.

Blizzard Entertainment on esitellyt ensimmäisen Warcraft-mobiilipelin, joka kantaa nimeä Warcraft Arclight Rumble.

Kyseessä on ilmainen tornihyökkäyspeli, joka muistuttaa monellakin tapaa suomalaisen Supercellin megahittiä Clash Royalea. Blizzard kuvailee peliään reaaliaikaiseksi toimintastrategiaksi.

Warcraft on Blizzard Entertainmentin tunnetuin pelisarja, jonka ensimmäinen osa julkaistiin jo vuonna 1994. World of Warcraftin suursuosion seurauksena pelisarjasta on tehty muun muassa elokuva (Warcraft, 2016), joka keräsi lippuluukuilla 436 miljoonaa dollaria.

Warcraftin mobiilipelissä rakennetaan oma armeija sarjasta tutuilla hahmoilla, joilla taistellaan erilaisissa tilanteissa. Hahmoja heitetään pelikentälle yksi kerrallaan. Pelissä on viisi rotua, yli 65 hahmoa ja yli 70 karttaa.

Laaja yksinpelikampanja koostuu yli 70 tehtävästä, joista osa sisältää haastetta tarjoavia pomotaisteluja. Lisäksi voi pelata kaverin kanssa, muita pelaajia vastaan ja selvittää vaikeita luolahaasteita.

Ilmaispelissä voi nopeuttaa etenemistä tai oman armeijan kokoamista mikromaksuilla. Käytäntö on hyvin yleinen mobiilipeleissä, mutta Blizzard ei ole vielä kertonut mikromaksujen hinnastosta.

Blizzardin iso julkistus on otettu vastaan vaihtelevasti. Muun muassa Redditissä ja YouTube-videoiden kommenteissa peliä on verrattu Clash Royaleen.

– Clash Royale -kloonin julkaiseminen vuonna 2022, kun alhaisimmatkaan studiot eivät enää tee niitä, on juuri sitä, mitä odotan modernilta Blizzardilta, latasi eräs Reddit-kommentoija.

– Clash Royale, mutta yli puoli vuosikymmentä myöhässä.

– Clash Royale, mutta uusissa kuosissa ja joka julkaistaan kuusi vuotta myöhässä. Hienoa työtä Blizzard. Olette saavuttamassa täysin uuden tason laiskoissa pikavoitoissa.

– En odottanut mitään, ja olen silti pettynyt.

– En ole mobiilipelaaja, mutta se näyttää... hyvältä? Ei mitään erikoista, mutta ehkä jotain, jota pelata kun olen poissa kotoa tai paskalla, iloitsi sentään eräs kommentoija.

Warcraft Arclight Rumble julkaistaan vielä vuoden 2022 aikana. Pelin ensimmäinen suljettu testijakso alkaa lähiaikoina valikoiduilla alueilla.