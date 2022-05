Tulikuuma ENCE nousi maailman neljänneksi parhaaksi CS-joukkueeksi!

ENCE on HLTV.orgin maailmanlistalla neljäs ja Aleksi ”Aleksib” Virolaisen G2-joukkue kuudes.

ENCE on ollut viimeisen puolentoista kuukauden parhaiten pärjänneitä joukkueita.

HLTV.org on julkaissut uusimman kuukausipäivityksen Counter-Striken maailmanlistastaan, joka on kokenut suuria muutoksia.

Sivusto julkaisee kerran kuussa kattavamman analyysin, jossa avataan tarkemmin joukkueiden nykytilannetta ja pisteiden muodostumista. Kuukausipäivityksen muutokset viittaavat aina edelliseen kuukauteen.

Maaliskuuhun verrattuna maailmanlista sai uuden kärkinimen, kun FaZe Clan ohitti Na’Vin. Kolmantena jatkaa Cloud9, joka osti juuri Gambit Esportsin venäläisen kokoonpanon.

Kuukauden kuumin joukkue oli neljänneksi noussut ENCE, joka paransi sijoitustaan kuudella pykälällä.

Sitten edellisen päivityksen ENCE otti hopeaa ESL Pro Leaguesta, eteni jatkoon PGL:n major-karsinnasta 3–1-tuloksella ja voitti BLAST Premier: Showdownin Euroopan-karsinnan.

Kahdestatoista pelatusta ottelusta tuli yhdeksän voittoa, kun ainoastaan NiP, Astralis ja FaZe onnistuivat kaatamaan Marco ”Snappi” Pfeifferin johtaman kansainvälisen kokoonpanon.

Kuukausipäivityksen mukaan ENCE oli huhtikuun parhaassa iskussa ollut joukkue, sillä joukkue sai täydet 200 pistettä nykykunnosta. Saavutuksista ENCE sai 220/500 pistettä (5. paras) ja lan-suorituksistaan 120/300 (4. paras). Yhteensä ENCEllä on 540 pistettä.

Suomalaistähti Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama G2 Esports on listalla kuudentena. G2:n pistesaldo on 427. Saavutuksista joukkue on saanut 220/500, nykykunnostaan 62/200 ja lan-suorituksistaan 145/300.

Top30-listan suurin nousija oli brasilialainen paiN Gaming, joka on nyt 21:s. Joukkue paransi sijoitustaan peräti 24 sijaa.

CS-kausi jatkuu maanantaina 9.5. kun PGL Major Antwerp -arvoturnaus alkaa Belgiassa. Kuun lopussa alkaa vielä IEM Dallas, joka pelataan 30.5.–5.6.