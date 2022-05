Pelijätti menetti vuodessa 63 miljoonaa pelaajaa

Activision Blizzard menetti vuoden takaiseen verrokkijaksoon peilaten pelaajia ja rahaa.

Call of Duty -sarjan uusin osa Vanguard ei myynyt odotetusti, sanoo Activision.

Videopelijätti Activision Blizzard on menettänyt vuodessa 63 miljoonaa pelaajaa, selviää yhtiön julkaisemasta vuoden 2022 ensimmäisestä osavuosikatsauksesta (1.1.–31.3.2022).

Katsauksessa aktiivisten kuukausipelaajien määräksi kerrotaan 372 miljoonaa. Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä vastaava luku oli vielä 435 miljoonaa.

Yhtiön – johon sisältyvät pelijulkaisijat Activision, Blizzard ja King – mukaan laskuun on vaikuttanut ilmaisen Call of Duty: Warzone -pelin vähentynyt kiinnostavuus ja Call of Duty: Vanguard -pelin odotettua heikompi myynti.

Activision Blizzardin julkaisemasta taulukosta selviää pelaajien kadonneen etupäässä vain Call of Duty -pelisarjasta, joka menetti 50 miljoonaa pelaajaa. Blizzard-pelit ovat menettäneet vuodessa viisi miljoonaa pelaajaa ja mobiilipeleistä tuttu King kahdeksan.

Huomionarvoista on, että vaikka pelaajamäärät laskivat vuositasolla, nousivat ne vuosineljänneksen tasolla miljoonalla. Siinä missä Activision ja Blizzard menettivät yhdeksän miljoonaa pelaaja, King sai houkuteltua kymmenen miljoonaa pelaajaa puhelimien ääreen.

Nyt meneillä oleva vuosineljännes näyttää yhtiölle hyvältä pelaajamääriä ajatellen. Overwatch 2:n odotettu ensimmäinen testijakso alkoi huhtikuun lopulla, ja kesäkuussa Diablo Immortal -mobiilipelin portit aukeavat testaajille.

Lue lisää: GTA V on myynyt 160 miljoonaa – mutta tiedätkö, mikä on kaikkien aikojen myydyin peli?

Yrityksen liikevaihto laski vuoden takaiseen neljännekseen verrattuna 2,2 miljardista dollarista 1,7:ään. Samalla voiton osuus laski 619 miljoonasta dollarista 395 miljoonaan (-36 %).

Pelijätin viimeistä vuotta on kolhinut suuri ahdistelu- ja häirintäskandaali, joka nousi esille heinäkuussa 2021. Vuoden alussa Microsoft ilmoitti ostavansa yrityksen peräti 60 miljardilla eurolla, mutta kauppa vaatii Yhdysvaltain kauppakomission hyväksynnän.