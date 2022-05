Ensimmäiset pääsivät kokeilemaan odotettua peliä – huijarit iskivät heti

Overwatch 2 betassa on törmätty huijareihin heti ensimmäisenä päivänä.

Huijarit iskivät heti Overwatch 2:n betaan. Kuvassa Sojourn, joka on jatko-osan ensimmäinen uusi hahmo.

Kovasti odotetun ja muutamaan kertaan lykätyn Overwatch 2:n ensimmäinen isompi testausjakso alkoi tällä viikolla.

Betaan pääsee mukaan katsomalla valikoituja Overwatch-striimaajia tietyn aikaa. Avaimia jaetaan myös sattumanvaraisesti katsojille esimerkiksi Overwatch Leaguen uuden kauden avausviikonloppuna (5.–8.5.).

Rajoitetusta pääsystä ja juuri alkaneesta testijaksosta huolimatta myös huijareita on jo ehditty nähdä. Näitä paljastava Anti-Cheat Police Department -tili jakoi Twitterissä videon, jossa nähdään erään pelaajan käyttämän aimbottia eli automaattitähtäystä. Jälki on rumaa.

Vastauksena ACPD:n twiittiin eräs käyttäjä on jakanut videon toisesta huijarista, joka käyttää niin ikään aimbottia. Huijarit ovat olleet alkuperäisen Overwatchin ongelma jo muutaman vuoden ajan, eikä Blizzard Entertainment ole näköjään onnistunut ainakaan vielä tekemään merkittäviä muutoksia huijauksenestojärjestelmäänsä.

Overwatch 2 on saanut räjähtävän lähdön Twitchissä, jossa testiavaimen voi saada kuka tahansa.

Pelin lähetyksillä oli ensimmäisenä testipäivänä samanaikaisesti peräti 1,5 miljoonaa katsojaa, joka on uusi ennätys. Twitchin suosituin nimi Félix ”xQc” Lengyel teki esimerkiksi uuden katsojaennätyksensä 312 158 samanaikaisella katsojalla.

Pelin ensimmäinen suurempi ja avoimempi testijakso päättyy 17.5. Myöhemmin on luvassa lisää testijaksoja, joista kerrotaan myöhemmin.

Overwatch 2:lle ei ole annettu vielä julkaisupäivää, mutta pelin kehitysversiota käytetään jo muun muassa Overwatch Leaguessa.

Jatko-osa tuo mukanaan monia muutoksia, joista suurin on uudet joukkuekoot (kuuden pelaajan sijaan jatkossa viisi). Lisäksi pelissä on uusi pelitila, uusia karttoja, täysin uusi hahmo (Sojourn) ja vanhoja on muokattu (Orisa, Doomfist, Bastion, Sombra).

Jatko-osa julkaistiin BlizzCon-tapahtumassa marraskuussa 2019, joten odotus on ollut pitkä. Alkuperäistä Overwatchia on myyty yli 50 miljoona kappaletta.