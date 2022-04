Miljoonien shakinpelaajien käyttämä Chess.com on Venäjän sotasensuurin uusimpia uhreja.

Hyökkäyssotaa Ukrainassa käyvän Venäjän sotasensuuri on estänyt usean länsimaisen sosiaalisen median uutispalvelun käyttämisen maassa. Estettyihin sivustoihin kuuluvat muun muassa Facebook, Twitter, Instagram, Amnesty International, Google News, BBC, Deutsche Welle ja Ilta-Sanomat.

Nyt Venäjän televiranomainen Roskomnadzor on liittänyt estettyjen sivustojen joukkoon maailman suurimman shakkisivusto Chess.comin, palvelu kertoo verkkosivuillaan.

Chess.comin mukaan esto johtuu kahdesta sivulla olevasta artikkelista, On the Invasion of Ukraine (Hyökkäyksestä Ukrainaan) ja Ukrainian Chess Players in Times of War (Ukrainalaiset shakinpelaajat sota-aikana). Ensimmäisessä tuomittiin Venäjän hyökkäys ja osoitettiin tukea Ukrainalle. Toinen taas on haastattelujuttu, jossa ukrainalaispelaajat kertoivat elämästään ja näkemyksistään sodan alkuvaiheessa.

Koska melkein kaikki web-sivut käyttävät nykyisin suojattua https-yhteyttä, Roskomnadzor ei pysty näkemään, mille verkkosivuston alasivuille liikenne suuntautuu. Tämän vuoksi viranomainen on päätynyt estämään koko sivuston.

Venäjä menetteli samoin Ilta-Sanomien kanssa. Valvontaviranomainen esti koko sivuston Sodan todelliset maksajat -artikkelin vuoksi.

Lue lisää: Tämä uutinen oli Venäjälle liikaa: ”Näyttäkää tämä Putinille: tämän lapsen silmät ja itkevät lääkärit” – siviilien kohtalot paljastavat sodan todelliset maksajat

Shakki on erittäin suosittua niin Venäjällä kuin Ukrainassa. Neuvostoliiton aikaan shakinpeluuta tuettiin koulussa muun muassa sen loogista ja matemaattista ajattelua kehittävän luonteen vuoksi. Maa tuotti myös mittavan määrän pelin suurmestareita ja maailmanmestareita.

Chess.com on maailman suosituin verkossa oleva shakkisivusto. Siellä on uutisia, keskustelufoorumeita sekä online-pelitoiminnot, jossa pelataan miljoonia pelejä päivittäin. Sivusto perustettiin vuonna 2007.

Chess.com mukaan sen sovellus toimii edelleen Venäjällä, vaikka pääsy verkkosivustolle on estetty.

Palvelu toivottaa hallitustaan vastustavat venäläiset pelaajat tervetulleeksi jatkossakin joko sovellusta tai nettisensuurin kiertävää vpn-sovellusta käyttäen.