Cloud9 osti maailman kolmanneksi parhaan CS-joukkueen.

Venäläinen esports-organisaatio Gambit Esports on myynyt Counter-Strike-joukkueensa yhdysvaltalaiselle Cloud9:lle.

Cloud9:ää edustaa jatkossa HLTV.orgin maailmanlistan kolmanneksi paras joukkue. Cloud9 ehti olla kokonaisen vuoden sivussa CS-kentiltä. Aiempi joukkue oli rakennettu isolla rahalla, mutta se oli loppujen lopuksi täysi farssi.

Yhdysvaltalaisorganisaatiota edustavat jatkossa venäläiset Dimitri ”sh1ro” Sokolov, Sergei ”Ax1Le” Rykhtorov, Timofei ”interz” Jakushin, Vladislav ”nafany” Gorshkov sekä kazakstanilainen Abai ”HObbit” Hasenov. Joukkueen mukana siirtyivät lisäksi valmentaja Konstantin ”groove” Pikiner, analyytikko Ivan ”F_1N” Kotshugov ja manageri Aleksandr ”Sweetypotz” Scherbakov.

Cloud9:n uusi CS-joukkue debytoi 9.–22.5. pelattavassa PGL Major Antwerp -arvoturnauksessa, joka on kevään suurin turnaus. Joukkue aloittaa ottelut suoraan toisesta lohkovaiheesta eli 16 parhaan joukosta.

Gambit joutui myymään joukkueensa osittain pakon edestä. Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan johtuen organisaatio on suljettu pois isoimmista CS-turnauksista, koska sen omistaa teleoperaattori MTS, jonka yksi suurimmista omistajista on oligarkki Vladimir Jevtusenkov.

Organisaation sulkemispäätöksestä huolimatta joukkue on saanut jatkaa kilpailemista tietyin ehdoin. Pelaajat ovat joutuneet kilpailemaan uudella nimellä (Players), he eivät ole saaneet millään tavalla tuoda esiin emo-organisaatiotaan Gambitia, sponsoreitaan tai pelata Venäjän lipun alla.

Rajoitus olisi koskenut myös tulevaa PGL:n major-arvoturnausta, joka on varsinainen rahasampo organisaatioille, koska silloin peliin voi ostaa joukkueiden logoilla varustettuja tarroja. Niiden yhteistuotot lasketaan miljoonissa.

Gambitin kanssa vastaavassa tilanteessa on venäläisorganisaatio Virtus.pro, jonka CS-joukkueessa on kaksi venäläistä, kaksi kazakstanilaista ja yksi latvialainen. Virtus.pro on pelannut väliaikaisesti nimellä Outsiders (ulkopuoliset).

Sports Business Journalin haastattelussa Cloud9:n perustaja ja omistaja Jack Etienne vahvistaa pelaajien muuttavan pois Venäjältä, jotta voivat jatkaa kilpailemista ongelmitta. Tätä varten CS-joukkueen budjettiin on varattu ylimääräistä muun muassa pelaajien asuntoihin.

Etienne ei kuitenkaan paljastunut pelaajien uusia asuinpaikkoja. Cloud9:n toimisto sijaitsee Kaliforniassa, mutta CS:ää pelataan pääasiassa Euroopassa. Tämä huomioiden pelaajien uskotaan jäävän Eurooppaan.

– Joukkueen siirto on parhaillaan käynnissä, joten pysykää kuulolla. Pyrimme pelaamaan kaikissa huipputurnauksissa, Etienne vahvisti SBJ:lle.