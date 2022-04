Kirill ”Likkrit” Malofeevin isä on tunnettu oligarkki.

Kirill ”Likkrit” Malofeev, 26, on entinen kilpapelaaja. Kilpauran päättymisen jälkeen hän on jatkanut työskentelyä esportsin parissa.

Entinen venäläinen League of Legends -ammattilainen Kirill ”Likkrit” Malofeev on lisätty Yhdysvaltain pakotelistalle, kertoo Cybersport.ru.

Kirill Malofeev on bisnesmiehenä tunnetun oligarkin Konstantin Malofeevin poika. Yhdysvaltain valtiovarainministeriön tiedotteen mukaan Konstantin Malofeev on johtanut maailmanlaajuista verkostoa, jolla on yritetty kiertää pakotteita ja ajettu Putinin sanomaa sodan alettua.

Nyt tätä verkostoa vastaan isketään pakotteilla. Konstantin Malofeev on ollut jo vuosia Euroopan pakotelistalla, koska hänellä on läheisiä yhteyksiä Itä-Ukrainan ja Krimin separatisteihin.

26-vuotiaalla Kirill Malofeevillä on nimissään kolme yritystä Venäjällä, joista ainakin yhtä Konstantin on ollut mukana perustamassa.

Pakotelistalle joutumisen takia Kirill Malofeev on joutunut jättämään venäläisen esports-organisaation CrowCrowdin, jonka osaomistaja hän oli.

Venäläispelaaja tunnetaan LoL-kilpapelaajana, joka edusti vuosina 2014–17 Team Empiren, Virtus.pron, Albus NoX Lunan ja M19:n kaltaisia joukkueita. Hänen uransa uran kohokohta oli puolivälieräsijoitus vuoden 2016 MM-kisoissa. Samana vuonna hän voitti Venäjän kansallisen liigan kahdesti osana Albus NoX Lunaa.

Kilpailemisen pelaaja lopetti vuonna 2017 saatuaan kuuden kuukauden pelikiellon. Pelaaja oli haukkunut suorassa lähetyksessään entisiä joukkuetovereitaan ja pelijulkaisija Riot Gamesia, joka ei katsonut temppua hyvällä.

