Mainio kauhupeli ilmaiseksi, mutta vain rajoitetun ajan

Amnesia: Rebirth on kauhupelisarjan kolmas osa, joka on saanut kehuja erityisesti tarinastaan. Värikkäämpi Riverbond-peli on myös tarjolla ilmaiseksi Epic Games Storessa.

Epic Games Store tarjoaa pc:lle ilmaiseksi Amnesia: Rebirth- ja Riverbond-pelejä. Pelit ovat lunastettavissa ilmaiseksi torstaihin 28.4. kello 18 asti.

Amnesia: Rebirthissä ohjataan Algerian aavikoille eksynyttä ja muistinsa osittain menettänyttä hahmoa, jonka kanssa yritetään pysyä täysjärkisenä samalla kun ratkaistaan arvoituksia ja vältellään hirviöitä. Tämän ohessa selvitetään, mitä ihmettä on oikein tapahtunut.

Ensimmäisen persoonan K18-kauhupeli on saanut kehuja mainiosta tarinastaan ja jännittävästä tunnelmastaan. Amnesia-sarjan aiempien osien tapaan hirviöitä ei voi tappaa, mikä tuo oman jännityksensä tilanteisiin.

Rebirth on suositun Amnesia-kauhupelisarjan kolmas osa, ja se julkaistiin syksyllä 2020. Pelin normaalihinta on 25 euroa. Metacritic kertoo kriitikoiden keskiarvosanaksi 80/100 ja pelaajien 64/100. Steamissä pelin saama arvosana on 5400 arvion jälkeen enimmäkseen myönteinen eli hieman yli keskitason.

Värikästä luolastoseikkailupeliä Riverbondia voi pelata yksin tai jopa neljän porukalla.

Epicin toinen viikon ilmaispeli on värikäs Riverbond, jossa seikkaillaan luolastoissa ja taistellaan erilaisia hirviöitä ja vastustajia vastaan. Samalla suoritetaan erilaisia tehtäviä, joiden päätteeksi otetaan mittaa pomohirviöistä.

Riverbondia voi pelata yksin tai jopa neljän kaverin kanssa. Peli tukee myös kaverin kanssa pelaamista samalla koneella, mikä on nykypäivänä harvinaista.

Peli on saanut melko keskinkertaiset arviot. Taiteellista tyyliä on ihasteltu, mutta peliä on noin yleisesti kuvailtu liian yksinkertaiseksi ja helpoksi. Pelin ikäraja on 7.

PELIEN lunastaminen edellyttää ilmaisen Epic-tilin luomista ja niiden lataaminen asiakasohjelmiston asentamista. Pelien luvataan toimivan vain Windowsilla.