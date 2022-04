Osakekaupoilla pääosan rahoistaan tehnyt Jared ”zombs” Gitlin omistaa muun muassa kaksi Richard Millen kallisarvoista kelloa.

Jared ”zombs” Gitlin keräilee kelloja, joista yksi kalleimmista on Richard Millen valmistama erittäin harvinainen RM030 Argentina.

23-vuotias yhdysvaltalainen Jared ”zombs” Gitlin on yksi Valorantin menestyneimmistä pelaajista, mutta rahansa hän on tehnyt ensisijaisesti osakekaupoilla.

Pelaaja on käyttänyt rahojaan muun muassa luksuskelloihin, joita hän tykkää näytellä Twitterissä. Viimeisimpänä hän on esitellyt Richard Mille RM030 -kellon erittäin harvinaisen Argentina-version, joita on tehty vain 30 kappaletta.

Kellon alkuperäinen myyntihinta ei ole tiedossa. Gitlin kertoi eräälle Twitter-kommentoijalle kellon nykyhinnaksi 500 000–550 000 euroa.

Arvokelloja kauppaavan Kellokonttorin perustaja Sami Astala arvioi puolestaan Ilta-Sanomille ökykellon arvon olevan noin 270 000–300 000 euron luokkaa. Hän muistuttaa kyseessä olevan harvinainen kello, joten hinta ei ole kiveen hakattu. Todellinen hinta selviää aina vasta kauppatilanteessa.

Gitlin omistaa lisäksi ainakin Richard Millen tekemän RM55 Buba Watson White Legendin, jota on kaupiteltu netissä yli 400 000 dollarilla.

Pelaaja on aiemmin esitellyt muun muassa Patek Philippeään sekä Rolexejaan. Viime syksynä hän onnistui rikkomaan turnausmatkalla yhden Rolexinsa kaaduttuaan sähköpotkulaudalla.

23-vuotiaan pelaajan tiedetään tienanneen huomattavan summan Amazonin osakkeilla muutama vuosi sitten. Gitlin kertoi tammikuussa 2020 Redditissä saaneensa 400 000 dollaria yhdessä yössä osakekurssin pompattua positiivisen tuloksen julkistamisen jälkeen.

Gitlin on tienannut palkintorahoina noin 185 000 dollaria kertoo Esports Earnings. Hänen palkkatulonsa eivät ole tiedossa, mutta ne ovat koko hänen uraltaan todennäköisesti samassa luokassa palkintorahojen kanssa.

Yhdysvaltalaispelaaja on kilpaillut muun muassa Overwatchissa ja Apex Legendsissä, mutta parhaiten hän on menestynyt Valorantissa. Tällä hetkellä Gitlin pelaa Sentinelsissä, josta hän on tosin huhujen mukaan joutumassa sivuun. Sentinels oli Valorantin ykkösjoukkue ensimmäisen vuoden ajan, mutta viimeiset puoli vuotta ovat olleet joukkueelle vaikeita.