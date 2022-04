”Amouranth” keskittyy jatkossa aiempaa enemmän Twitch-sisältöönsä ja lopettaa OnlyFansinsa.

Twitchin suosituimpiin naisstriimaajiin lukeutuva Kaitlyn ”Amouranth” Siragusa sulkee kesäkuussa supersuositun OnlyFans-tilinsä, kertoo Dexerto.

Striimaajan mukaan OnlyFans-sisällön tekeminen vie niin paljon aikaa, ettei hänelle jää tarpeeksi aikaa muille projekteille. Siragusa ”haluaa aloittaa uransa seuraavan vaiheen”, jota varten hän on investoinut lähes 400 000 dollaria Twitch-kanavaansa.

– On ollut vaikea parantaa Twitch-striimini laatua ja viihdearvoa houkutellakseni enemmän katsojia valtavirrasta, koska olen keskittynyt tekemään asioita, jotka eivät todellakaan houkuttele heitä katsomaan minua, Siragusa perusteli päätöstään Dexerton mukaan.

Siragusan tulevista suunnitelmista ei ole vielä tarkempaa tietoa, mutta sisältö on kaiken perusteella aiempaa viihteellisempää ja valtavirralle suunnattua. Siragusan pitää jatkossa myös kiireisenä tuleva Streamer Royale -viihdeohjelma, jossa hän on päätuottajana.

Yhdysvaltalaisen Twitch-tähden päätöstä sulkea OnlyFans-tili on ihmetelty, sillä se tuottaa hänelle merkittävän summan rahaa kuukausittain. Twitterissä hän sanoi tienaavansa OnlyFansilla noin 1,5 miljoonaa dollaria kuukaudessa.

Nainen kertoi viime vuoden lopulla Vicen julkaisemassa My Life Online -nettisarjan jaksossa työstään striimaajana ja OnlyFans-sisällöntuottajana. Hän kertoi muun muassa tienanneensa jo tarpeeksi rahaa voidakseen lopettaa työnteon, mutta päättäneensä ottaa kaiken irti OnlyFans-suosiostaan.

Vicen jaksossa hän myös paljasti vanhempiensa olevan melko konservatiivisia. Vanhempien suhtautuminen rohkeaan OnlyFans-sisältöön muuttui tyttären tulojen paljastuttua.

– On vaikea muistaa heidän tarkkoja sanojaan siltä ajalta kun aloitin, mutta aluksi he eivät olleet oikein tukena. Mutta kun näytin pankkitilini saldon, he tunsivat olonsa yhtäkkiä paljon paremmaksi. Se on outoa, miten se [pankkitilin saldo] tekee sen, Siragusa kertoo videolla.

OnlyFansilla tienattuja rahojaan Siragusa on sijoittanut ostamalla esimerkiksi huoltoasemia sekä muovipalloja valmistavan yrityksen. Hän on lisäksi sijoittanut huomattavia summia osakkeisiin, kuten ostamalla kahdella miljoonalla dollarilla Activision Blizzardia.

Sijoitustensa ansiosta Siragusan tulot ovat sillä tasolla, että hän voi alkaa keskittyä eläinsuojelukeskuksen perustamiseen. Hän kertoi jo Vicen nettisarjassa asian olevan hänelle hyvin lähellä sydäntä, sillä hänellä on kaksi hevosta ja koiraa.

28-VUOTIAALLA Siragusalla on Twitchissä 5,3 miljoonaa fania, Twitterissä 2,2 miljoonaa, YouTubessa 793 000 ja Instagramissa 225 000. Hän oli Twitchin katsotuin naisstriimaaja vuonna 2021. Hänen lisäkseen sivuston sadan suosituimman striimaajan joukkoon ylsi vain yksi toinen nainen.