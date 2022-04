Valorantin jättiturnaus on yllättäjien juhlaa – suomalaiset eivät neljän parhaan joukossa

Suomalaispelaajat eivät menestyneet toivotusti Valorantin suurturnauksessa.

Islannissa pelattavassa Valorant-pelin Masters Reykjavik -suurturnauksen neljän parhaan joukkoon ei ole yltänyt yhtään EMEA-alueen joukkuetta.

Kyseessä on ensimmäinen kerta kun kansainvälisen Valorant-turnauksen finaalissa ei nähdä minkäänlaista eurooppalaisedustusta.

Pisimmälle EMEA-joukkueista eteni suomalaisen Aaro ”hoody” Peltokankaan tähdittämä G2 Esports, joka jakoi viidennen sijan. G2 voitti pudotuspelien avauskierroksella ZETA Divisionin, mutta hävisi sen jälkeen LOUDille että Paper Rexille.

Elias ”Jamppi” Olkkosen johtama Team Liquid joutui tyytymään sijaan 7.–8. Lohkonsa voittanut Liquid putosi heti kahdella tappiolla, kun sekä LOUD että ZETA Division nappasivat voiton lukemin 2–1.

Turnauksen kolmas suomalaisvahvisteinen joukkue oli heti lohkoissa pudonnut Fnatic, jossa pelasi Joona ”H1ber” Parviainen. Hän paikkasi koronan takia sivussa olleen Nikita ”derke” Sirmitevin, joka seurasi hotellihuoneesta joukkueensa putoamista turnauksesta.

Islannissa mestaruudesta pelaavat vielä amerikkalainen OpTiC Gaming, brasilialainen OpTiC Gaming, japanilainen ZETA Division ja indonesialainen Paper Rex.

Ehdottomasti suurin yllättäjä on ollut tähän asti ZETA Division, joka on pudottanut Team Liquidin lisäksi korealaisen tähtijoukkueen DRX:n. Toinen altavastaaja on Paper Rex, jonka ZETA kohtaa seuraavaksi.

Ennakkosuosikkeja ovat ylemmässä kaaviossa seuraavaksi kohtaavat OpTic ja LOUD. Turnausvoittaja palkitaan 200 000 dollarilla ja 750 MM-karsintapisteellä.