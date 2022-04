Pelijulkaisija riensi nopeasti korjaamaan tekemänsä virheen koskien Jay ”Sinatraa” Wonin kärsimää kilpailukieltoa.

Jay Sinatraa on yksi Yhdysvaltojen menestyneimmistä kilpapelaajista, joka aikoo nyt palata pelikentille oltuaan vuoden sivussa.

Yhdysvaltalaisen Valorant-tähden Jay ”Sinatraa” Wonin yllätysilmoitus paluusta pelikentille kummastutti monet yhdestä syystä. Pelijulkaisija nimittäin kertoi pelaajalle tämän olevan voivan jatkaa kilpailua pelikiellon jälkeen, vaikka tämä ei ole suorittanut hänelle määrättyä käytöskoulua.

– Koulutuksen piti keskittyä ”[sinuun kohdistuvan] tutkinnan avustamiseen”, mutta meistä tuntuu, että tiedät jo valmiiksi suurimman osan siinä käsiteltävistä asioista, tammikuussa 2022 lähetetyssä viestissä kirjoitettiin.

– Jos jostain syystä joukkueet/organisaatiot tarvitsevat vahvistuksen meidän puoleltamme, niin voit välittää sähköpostini heille ja vahvistan, että olet taas vapaa kilpailemaan, viesti jatkui.

Valorant-yhteisö ei ollut Riotin linjauksesta tyytyväinen vaan nosti somemetakan, johon Riot Gamesin esports-pomo John Needham vastasi nopeasti. Needhamin allekirjoittamassa viestissä sanottiin Wonin julkaiseman sähköpostin sisältävän väärää tietoa.

Wonin pitää yhä suorittaa hänelle määrätty koulutus, johon liittyen pelaajaan on oltu jo yhteydessä. Koulutusaiheet sisältävät opetusta siitä, miten käyttäytyä kuin ammattilainen, miten noudattaa sääntöjä, ja miten avustaa tutkintaa.

– Olemme aloittaneet sisäisen tutkinnan Riot Gamesilla asiaan osallistuneiden henkilöiden kanssa. Tarkistamme käytäntöjämme ja menettelyjämme varmistaaksemme, että rangaistuksiin liittyviä asioita noudatetaan tulevaisuudessa, Needham kirjoittaa kirjeessään.

– Hauskaa, miten nämä käytännöt muuttuvat vasta, kun asiat on tuotu julki, toimittaja George Geddes naureskeli tilanteelle.

– Tämä ei näytä hyvältä teidän kannaltanne, toimittaja Arran Spake lisäsi.

– Yksityisyritys toimii sekä syyttäjänä että tuomarina, kommentoi eräs käyttäjä.

– Alkaa olla todella kuluttavaa, että toimitte vain silloin oikein, kun virheet on tuotu jo ilmi.

22-vuotias Won sai toukokuussa 2021 Riot Gamesilta puolen vuoden pelikiellon ja määräyksen suorittaa käytöskoulun. Vasta sitten hän saisi palata pelikentille.

Won asetettiin pelikieltoon, koska hän oli valehdellut Riotin tutkijoille koskien pelaajan ex-tyttöystävän esittämiä hyväksikäyttöväitteitä. Asiasta tehtiin tuolloin myös rikosilmoitus, joka vedettiin takaisin syksyllä 2021. Wonin ex-tyttöystävä kertoi vetäneensä ilmoituksensa pois mielenterveyttään ajatellen.

Valorantin lahjakkaimpiin pelaajiin kuuluva Won ei ole kilpaillut yli vuoteen. Paluuilmoituksen jälkeen hänet on yhdistetty jo vanhaan Sentinels-joukkueeseensa, joka on ollut tuuliajolla jo useamman kuukauden. Won on jo nyt osa Sentinels-organisaatiota, mutta sisällöntuottajana.