Saksalaisteinin kotireivivideota on katsottu parissa päivässä lähes 20 miljoonaa kertaa.

Twitterissä leviää tällä hetkellä viraalivideo, jossa 15-vuotias saksalaisteini bilettää huoneessaan varsin vakuuttavan kotitekoisen ”reiviluolan” keskellä.

Teinillä, joka striimaa Twitchiin nimimerkillä Crossmauz, on kotonaan järeät laservalot, savukone ja jopa pyrotekniikkaa. Saksalaisen dj-nuorukaisen suosikkigenre on pikaisen näytteen perusteella hardstyle.

Viraalivideota on katsottu jo lähes 20 miljoonaa kertaa. Videon ladanneella Twitter-tilillä on vain 2900 seuraajaa, mutta siitä huolimatta kyseistä twiittiä on jaettu yli 80 000 kertaa. Tykkäyksiä twiitillä on jo yli puoli miljoonaa.

Varoitus! Video sisältää paljon välkkyviä valoja!

Videon ladannut Twitter-käyttäjä kertoo löytäneensä teinin Twitch-kanavan pelattuaan Call of Duty: Moden Warfare 2 -peliä. Hän oli kuollut pelissä teiniä vastaan, ja vastustajan nimessä oli ollut viittaus Twitch-kanavaan. Käyttäjä oli niin häkeltynyt Twitch-kanavalla näkemästään sisällöstä, että jakoi siitä pätkän Twitteriin ja loppu on historiaa.

– Tämä lapsi elää parasta elämää. Meidän kaikkien pitäisi oppia rakastamaan elämää ja arvostamaan pieniä asioita tämän junnun tavoin. Oikeasti, kommentoi eräs Twitter-käyttäjä viraalivideota.

– Tarvitsen tällaisen setupin seuraavaan Zoom-kokoukseeni.

– Tämä on siistein asia, mitä olen koskaan nähnyt. Aivan uskomatonta.

– Rammstein-vibat, kommentoi eräs viitaten pyroihin.