Turkulainen Juuso räjäytti Ford Fiestansa – ja kaikki päätyi nettiin

Juuso ”TurunPug” Jokinen räjäytti vanhan autonsa ja kuvasi kaiken nettiin.

Tämä artikkeli on julkaistu alun perin 22.3.2022.

Turkulainen Juuso Jokinen eli TurunPug toteutti viikonloppuna kuukausia sitten antamansa lupauksen, kun hän räjäytti vuoden 2008 Ford Fiestansa. Räjäytyksen hän striimasi suorana Twitchiin.

Jokinen räjäytti auton, koska oli luvannut niin katsojilleen marras–joulukuussa pitämänsä subathonin eli striimausmaratonin aikana. Hän sanoi räjäyttävänsä auton, jos saisi 10 000 maksavaa Twitch-tilaajaa. Määrä ylittyi lopulta parilla sadalla.

Pätkä Ford Fiestan räjäytyksestä on katsottavissa jutun alussa olevalta videolta!

– Palkkasin ammattilaiset (Pommijätkät) tekemään sen räjäytyksen. Useita tuhansia euroja se maksoi. Olin heihin ensimmäisen kerran yhteydessä jo lokakuussa 2021, Jokinen kertoo Ilta-Sanomille.

– En meinannut saada happea kun painoin nappia. Se räjähdys oli niin voimakas. 36 kiloa dynamiittia... Rekisterikilvet ja penkin niskatyynyn löysin räjäytyksen ja otin muistoksi. Konepelti oli tarkoitus ottaa mukaan, koska siinä oli kaikkien kymmenen lahjatilausta antaneiden tyyppien nimet käsinkirjoitettuna, mutta ei sitä löytynyt.

Jokinen huomauttaa, että Pommijätkät ovat räjäytelleet samassa paikassa autoja aiemminkin. Ryhmä käy hänen mukaansa hakemassa ja kierrättämässä kaikki autosta irronneet osat heti kun lumet sulavat.

Jokinen poseerasi Fiestan katolla hetkeä ennen räjähdystä.

Räjäytetty Fiesta oli Jokisen vanha käyttöauto, jolla hän ajoi vielä vuoden alussa.

– Fiesta ei ollut mikään 500–1000 euron auto, joka ostettiin ja räjäytettiin huomion takia. Kymmenen vuotta sitten menin Turun lentokentälle töihin, jossa ajelin jo sillä. Koronan takia meni duunit alta ja päädyin striimaamaan, Jokinen taustoittaa.

Lentokentällä Jokinen työskenteli yrittäjänä parin kaverinsa kanssa. Kesällä 2020 tehdyt pari striimiä saivat niin hyvän vastaanoton, että Jokinen päätti nopeasti kokeilla täysillä siipiään viihdetaiteilijana.

– Syksyllä 2020 myin osakkeet lentokenttäfirmasta ja ostin Fiestan mukaani. En tiennyt, miten striimaus tulee menemään, joten ostin sen halvaksi käyttöautoksi. Puolitoista vuotta se ehti olla nimissäni ennen tätä, hän avaa Fiestan tarinaa.

Jokinen kertoo Fiestan olleen alusta asti striimeissä näkyvästi mukana. Sen kanssa on ajettu lähetys päällä sponsorineuvotteluihin, telttailemaan ja kaikkialle muuallekin. 195-senttinen mies pikkukotteron ratissa on huvittanut tien päällä tuhansia.

– Fiesta oli viimeinen side vanhaan elämääni. Nyt on striimattu yrittäjänä täysillä 1,5 vuotta.

Entäs millä Teemu Pukin turkulaiselta kaksoisveljeltä näyttävä Jokinen nykyisin ajaa? Jokinen kertoo saaneensa yhteistyökumppaninsa kautta Fiestan tilalle Mersun hulppean katumaasturin.

Jokinen on Suomen suosituimpia Twitch-striimaajia, joten klipit Fiestan räjäytyksestä lähtivät leviämään nopeasti ympäri maailmaa. Tempauksesta on uutisoitu peliaiheisilla sivustoilla ja videoita jaettu ahkerasti somessa.

Muun muassa Twitchin ykkösnimi Félix ”xQc” Lengyel löysi klipin muun muassa Redditistä. Hän katsoi räjäytyksen lähetyksessään kymmenientuhansien katsojiensa kanssa. Lengyel säikähti räjähdyksestä tullutta melua.

Lengyelin reaktio on nähtävillä hänen YouTube-kanavalleen – jolla on lähes kaksi miljoonaa tilaajaa – ladatulta koostevideolta. Video on otsikoitu Jokisen tempauksen mukaan: ”striimaaja räjäyttää oman autonsa”.

Viime vuoden lopulla pidetyn subathonin aikana Jokisesta tuli Suomen tilatuin Twitch-striimaaja, kunnes alkuvuodesta Anssi Huovinen eli Andypyro, BB-Anssi, pisti ennätyksen uusiksi.