Anssi ”AndyPyro” Huovisen ostama Citroën Saxo -henkilöauto koki melkoisen muodonmuutoksen.

Anssi ”AndyPyro” Huovinen on Suomen suosituin Twitch-striimaaja.

Tämä artikkeli on julkaistu alun perin 31.1.2022.

Twitch-tähti Anssi Huovinen – joka tunnetaan myös AndyPyrona ja BB-Anssina – teki hiljattain Suomen ennätyksen, kun hän nousi palvelun tilatuimmaksi suomalaisstriimaajaksi.

Suomen ennätys syntyi osana subathonia eli striimausmaratonia, jossa jokainen kanavatilaus pitkitti Huovisen lähetystä. Saadakseen tilauksia hän asetti erilaisia tavoitteita, kuten Citroën Saxo -henkilöauton hankkimisen ja kustomoinnin.

Huovinen on nyt esitellyt härskin teippauksen saaneen Saxonsa. Autoa koristaa kolme animehahmoa, joista konepellille on päätynyt japanilaiseen pornokulttuuriin viittaava Aheago-ilmeinen tyttö.

Lisäksi tuulilasissa lukee japaniksi ”lähettäkää nuudeleita”, joka on väännös send nudes -meemistä eli ”lähetä alastonkuvia”. Auton on teipannut ja muokannut Huippufiksi oy.

Saxo on Huovisen mukaan ”kontenttiauto” eli se on hankittu ihan puhtaasti striimiä ja sisältöä ajatellen. Lisäksi Huovinen otti subathonin takia muun muassa nenäkorun sekä animetatuoinnin jalkaansa. Tatuoinnin on tehnyt Mikko Raudus, joka työskentelee LuckyAkis Full Throttle Shopissa.

Huovinen rikkoi suomalaisstriimaajien tilausennätyksen niin että heilahti. Aiempi ennätys kuului Juuso ”TurunPug” Jokiselle, jolla oli joulukuussa 10 247 tilaajaa. Huovisen subathon kesti lähes kolme viikkoa, koska tilaajamäärä nousi yli 12 000 maksavaan asiakkaaseen.