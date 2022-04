Suomalainen Kelarotta1 teki alkuvuodesta historiaa legendaarisessa nettipelissä RuneScapessa.

Tämä artikkeli on julkaistu alun perin 5.1.2022.

Suomalainen RuneScape-pelaaja Kelarotta1 on tehnyt vuonna 2001 julkaistussa pelissä poikkeuksellisen maailmanennätyksen, joka on vetänyt monet runettajat lähes sanattomaksi.

Kelarotta saavutti hieman ennen uuttavuotta ensimmäisenä pelaajana niin kutsutun F2P Ultimate Ironmanin. Yksinkertaisesti selitettynä pelaaja kehitti kaikki ilmaisversiossa olevat taidot maksimitasolle aivan yksin.

Ilmaisversiossa taitojen kehittäminen on huomattavasti hitaampaa ja yksitoikkoisempaa kun maksullisessa. Hän ei ole käyttänyt pelissä minkäänlaisia apuohjelmia, joten klikkailuja on tullut kymmeniätuhansia kertoja. Tätä hahmon hidasta kehittämistä kutsutaan grindaukseksi tai grindaamiseksi.

Pelaajan suoritusta on kuvailtu teoksi, jota edes botit (tietokoneen ohjaama hahmo) eivät jaksaisi suorittaa. Hän pelaa niin sanottua Old School RuneScapea (OSRS), joka on pelin vuoden 2007 elokuun versio. Se on RuneScape-versioista suosituin.

RuneScape on niin kutsuttu MMORPG eli massiivinen monen pelaajan verkkoroolipeli. Fantasiapelissä luodaan hahmo, jolla voi tutustua maailmaan vapaasti. Hahmoilla on erilaisia taitoja, joita kehitetään esimerkiksi kalastamalla tai taistelemalla.

Kelarotta1 jakoi tämän kuvan todisteena saavutuksestaan.

Kelarotta kertoo Ylilaudalla käyttäneensä tempaukseensa vajaat 8800 tuntia. Se on reilut 366 päivää eli kokonainen vuosi yhtäjaksoista pelaamista. Peliaika jakautui reilulle kuudelle vuodelle.

Ylilaudalla hän paljasti olevansa 25–30-vuotias mies, joka pelinimestään huolimatta on päivätöissä. Sen takia hän pelaa pääasiassa aamuisin ennen töitä ja iltaisin. RuneScapeen hän tutustui jo vuonna vuonna 2006.

Haasteen hän päätti toteuttaa koska ei tykännyt siitä, mihin pelin maksullinen puoli (P2P) on mennyt.

– Kovasti tekis mieli lopettaa tähän, mutta koska oon kuitenkin pelannu enemmän tai vähemmän jo vuodesta 2006, niin tää peli on ollu merkittävä osa mun elämää, hän kuvaili fiiliksiään eräässä kommentissa.

– Mietin nikkiä ehkä 10 sekuntia ja kelarotta oli ensimmäinen asia joka tuli mieleen. Nimi oli varattu ja pistin ykkösen perään, hän avasi pelinimensä taustaa Ylilaudalla.

Kelarotan suoritus nousi Redditissä esimerkiksi Suomi- ja RuneScape-alueiden ykköspuheenaiheeksi.

– Tämä kyseinen saavutus vaatii pitkälti pelkkää aikaa (ja ehkä ripauksen autismia). Ainoa taito, jota RuneScapen hiscorelistoja tavoittelevat tarvitsevat, on kyky nauttia puuduttavasta klikkailusta, jota edes botit eivät jaksaisi sekä tehdä tämä parhaimmalla tehokkuudella, kirjoittaa eräs käyttäjä Suomi-alueen keskusteluketjussa.

– Onnea kelarotalle! Totta kai toiset vikisee, kun eivät mistään mitään tajua. Jos joku harrastaa jotain ja selvästi tykkää siitä, niin antakoon mennä!

– Ei voi muuta sanoa kun hattua nostaa. Jäätävä suoritus :D

– Sanoin illallisella ääneen ”voi luoja”, ja näytin isälleni tämän viestin. Hän sanoi ymmärtävänsä nyt, miksi minulla ei ole tyttöystävää, kommentoi eräs käyttäjä selvästi huumorilla.

– Tässä nähdään taas mielenterveyspalveluiden puute.

– Olen sekä vaikuttunut että inhoissani. Mikä pakottaa jonkun tällaiseen saavutukseen?