Voitto vaihtui viimeisellä mahdollisella hetkellä toiseen sijaan. Ja millä tavalla!

Vuoden 2021 lopussa julkaistu Forza Horizon 5 on ollut jättihitti. Playground Games kertoi hiljattain pelin ylittäneen 15 miljoonan pelaajan rajapyykin.

Tämä artikkeli on julkaistu alun perin 23.1.2022. Juttuun on päivitetty videon tuoreet katsojaluvut.

Huonotuuriselle pelaajalle sattunut tilanne Forza Horizon 5 -ajopelissä on kerännyt miljoonayleisön Twitterissä.

Videolla pelaaja johtaa kisaa ollen vain lyhyen matkan päästä maaliviivasta. Viimeisestä hyppyristä laskeuduttuaan ajajan katolle tipahtaa yllättäen toinen auto, joka jää niille sijoilleen.

Kisaa johtanut kuski näyttää yhä pitävän kiinni voitostaan, mutta eturenkaiden osuessa maaliviivaan kärkipaikka meneekin kattoikkunan päälle jämähtäneelle kilpakumppanille.

Yli satatuhatta jakoa kerännyttä videota on katsottu peräti 7,7 miljoonaa kertaa. Saatetekstiksi on kirjoitettu tyhjentävästi ”poistaisin pelin”.

Videon ladannut käyttäjä ei ole ilmeisesti kuitenkaan kyseinen kuski. Video on jaettu aikaisemmin ainakin Redditin Forza-alueella joulukuun lopulla. Kyseinen Reddit-keskustelu keräsi peräti 25 000 ylä-ääntä, mutta Twitterissä suosio on ollut aivan toista luokkaa.

Forza Horizon -sarja on nykyisin yksi Xboxin suosituimmista. Pelisarjan kaksi viimeisintä osaa on julkaistu myös pc:lle. Ilta-Sanomien arviossa uusinta osaa kuvailtiin ”ajopelien Porscheksi”, joka on kaunis, palkitseva ja paikoitellen turhauttava.